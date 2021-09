En el marco del 75° aniversario de Bomberos Voluntarios 9 de Julio se realizó un reconocimiento y colocación de estrellas

En la tarde de este domingo la Asociación Bomberos Voluntarios de 9 de Julio encabezada por su presidente, Martin Del Castillo procedieron a realizar un reconocimiento, colocación de estrellas a Bomberos y nuevos cargos, además de reconocer al ex jefe del Cuerpo, Comandante Néstor Marquez, quien paso al cuerpo de reserva desde el pasado mes de mayo 2020.

El agasajo fue acompañado también por el Intendente Municipal Mariano Barroso y el Vicepresidente de la Federación de Bomberos de la provincia de Buenos Aires, Mariano Giacomino, además de ex presidentes de la institución.

En dialogo con El Regional Digital, Del Castillo subrayo que se realizó el acto por el 75° aniversario que es el 10 de Julio, pero debido a lo que imponía la pandemia el no poder realizar actos es que se esperó la oportunidad, realizándolo en la calle con la separación que correspondía frente al Cuartel, informo.

Del Castillo fue uno de los oradores y allí recordó la historia de la conformación de Bomberos, cuando se produjo un incendio en una familia de apellido Lagomarsino, lo que motivo por parte de los vecinos movilizarse y crear nuestro Cuartel.

Hoy contamos con una institución a la altura de las circunstancias y nuestros bomberos hoy tuvieron su reconocimiento, subrayo.

Reconocimiento

En ese marco el Intendente Mariano Barroso entrego una placa recordatoria, tambien se le realizo un reconocimiento al ex Jefe Néstor Marquez, tambien se le entrego un certificado de honor al actual Jefe del Cuerpo, Sergio Fernandez, además explico que cada cinco años se suma una estrella dorada al uniforme, y esto se estaba debiendo, y ocho bomberos subieron de cargos de Oficial a Sub oficial y a Sub Oficial Mayor, informo.

Mariano Barroso

Por su parte el intendente Mariano Barroso el segundo orador, al hacer uso de la palabra en el acto, el Jefe comunal resaltó los valores que guían a los servidores públicos, al tiempo que agradeció tanto al Cuerpo Activo, al Cuerpo De Reserva y a quienes han integrado las distintas Comisiones Directivas, quienes recibieron medallas y recordatorios por su trayectoria en la entidad.

La formación de Bomberos cerro con una foto grupal ya que los servidores vestían la ropa de gala.