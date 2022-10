En el distrito de Bolivar robaron 80 vacas valuadas en 14 millones de pesos

La firma Cultivos del Centro perdió unos 14 millones de pesos a causa del robo de ganado bovino ocurrido el domingo en horas de la tarde. La denuncia por abigeato fue por 80 vacas Aberdeen Angus, informó el diario La Mañana.

Silvio Biondini, es productor ganadero y es uno de los socios de la firma Cultivos del Centro. El hombre relató a La Mañana que el robo que sufrió la empresa de ochenta animales Aberdeen Angus ocurrió el domingo entre las 19 y las 21horas. Se trata de vacas de pelaje negro y colorado que pesan entre 450 y 500 kilos que fueron inseminadas y están en servicio.

“Sabemos que el robo ocurrió entre las 19 y las 21 horas”. “Tenemos videos que nos proporcionó una empresa cercana al establecimiento en donde se ven pasar a las 19 horas dos camiones y una camioneta con un cargador y los mismos transportes vuelven a ser registrados por las mismas cámaras a las 21 horas”. “En dos horas nos robaron diez años de trabajo”, precisó indignado Silvio Biondini.

El campo en donde ocurrió el robo tiene una extensión de 96 hectáreas y queda ubicado entre Ibarra y la Escuela N°33. Los ladrones ingresaron rompiendo el candado de una tranquera y cargaron los animales en la manga que se encuentra ubicada en el establecimiento rural. “Es curioso lo que hicieron porque rompieron el candado para entrar, pero cuando se fueron pusieron un candado nuevo y dejaron cerrado”. “Seguramente lo hicieron para que nadie sospechara del robo, porque no es la entrada principal que utilizamos habitualmente por donde ingresaron”, agregó el productor ganadero.

Biondini por último dijo “el robo fue advertido hoy a la mañana cuando fueron los chicos que trabajan en el campo y se encontraron con los demás animales sueltos”. “Radicamos la denuncia en las primeras horas de la mañana en el Comando de Prevención Rural de Bolívar, fueron dos móviles porque hay huellas de los rodados que van hacia el lado de Ibarra y marcas en el cargador”. “Policía Científica no fue hasta el momento, al menos no me han llamado para que les abra para que ingresen”.

fuente Diario La Mañana