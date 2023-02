En diputados se analizo el proyecto sobre Monotributo tecnologico

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el diputado Carlos Heller (FdT), inició con invitados el análisis del proyecto que establece un régimen simplificado y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos.

“Se establece un régimen tributario integrado y simplificado (“Mono-Tech”) relativo al impuesto a las ganancias, al impuesto al valor agregado y al sistema previsional, destinado a los Pequeños Contribuyentes que realicen actividades de la economía del conocimiento enunciadas en el artículo 2º de la Ley N° 27.506 del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento y sus modificaciones y/o efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, deben tratarse de actividades desarrolladas en el país cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior”, indica el texto que impulsa el Ministerio de Economía.

Además, se instituye un Régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos que posibilita que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la presente medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC). El objetivo es tengan un esquema ágil y sencillo para tributar en el país y, así, generar un incentivo para que opten por ingresar las divisas a la Argentina y eviten recurrir a mecanismos de opacidad fiscal en el exterior.

Al respecto, el subsecretario de Financiamiento y Regulación de la Economía del Conocimiento, Eduardo Kutner, consideró que el proyecto “en sí parte de una serie de estrategias que tiene el gobierno, a través del Ministerio de Economía y de la secretaría de Economía del Conocimiento para generar empleo e ingreso de divisas en el país, entendemos que es un sector importante y creemos que es un ecosistema que va ir en crecimiento en el país”.

El funcionario también destacó la Ley de promoción de economía del conocimiento en el que hay 649 empresas inscriptas y “a fin de año se esperan 1000 empresas dentro del régimen”. A su vez, dijo que “el objetivo es incorporar al mercado formal a muchos profesionales en una visión integradora e inclusiva que amplía derechos, se establecen categorías acordes con la capacidad contributiva, es medida sin costo fiscal, incentivo para poder adquirir bienes registrables en el país y con perspectiva federal”.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, realizó precisiones técnicas vinculadas al proyecto “comprendidas en los dos capítulos de la iniciativa: los aspectos tributarios y cambiarios” y explicó que los “ingresos deben ser por exportación de servicios comprendidos en la ley de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, y también, en cualquier prestación de servicios. La condición que es que los cobros sean provenientes del exterior e inferiores o iguales al equivalente a 30 mil dólares devengados en los últimos doce meses”.

“Cada contribuyente que esté en condiciones de adherirse a este régimen específico de Mono-Tech puede compatibilizarlo, no solamente con sus otras actividades inscriptas bajo otros regímenes que pueden ser no solamente el monotributo amplio o general sino el régimen general de imposición”, manifestó Balestrini y definió la incorporación de la actividad E-sport como un “universo muy atractivo e incipiente y que no se había tenido en cuenta hasta este momento y es una muy buena oportunidad e incentivo a jóvenes para incorporarse a una economía formal”.

Por su parte, el subdirector de Recaudación General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), José Bianchi, explicó que todas las reglamentaciones “van a estar sustentadas en un concepto de simplificación, todos los trámites van a ser vía web y respecto al trámite o transmisión de información al BCRA se prevé la automatización de la información”. En cuanto a la adhesión de las provincias resaltó que “hay toda una integración que está funcionando y un proyecto de integración de todas las administraciones tributarias a través de la red federal de administraciones tributarias”.

Además, Bianchi destacó la “ transparencia en el uso de los fondos ya que estas actividades, al no estar registradas, hoy la utilización que puedan hacer de los servicios es en efectivo y hay una alta propensión de no emisión de la factura”. “Con la formalización del monotech vamos a obtener todo un mecanismo de pago que lleva a la obligación de realizar facturación y eso, además de elevar la recaudación del impuesto al valor agregado genera que toda la cadena empiece a estar formalizada y un Impacto positivo en el impuesto a las ganancias”, puntualizó.