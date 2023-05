En Cuero de Zorro, la pesca es de calidad, cantidad y atractiva

25 de Mayo, día de la patria, habíamos agendado el feriado para visitar al guía Matías Pinto, cel. 2954680541, contra todos los pronósticos del tiempo, que daban lluvia, decidimos de común acuerdo con él, hacer la nota relevamiento igual.

Viajamos en esta ocasión; Carlos Sosa, Pablo Porcel de Peralta, mi hijo Enzo y yo.

Algunos pronósticos indicaban que llovería todo el día, otros que comenzaba al mediodía, y el más certero y en el que siempre busco información, Meteored, decía que a partir de las 18 hs comenzaría en ese lugar la tan esperada por campos y lagunas, lluvia.

Llegamos al pesquero (del lado de Trenque Lauquen) a las 7: 30, ya Matías estaba con todo listo arriba del tracker (carnadas, pan, facturas, equipo de mate, etc.) y salimos navegando despacio pues una densa niebla cubría la laguna, aunque no de las que impiden navegar.

Luego de un rato de navegar nos acercamos a una costa (volvimos como en el relevamiento anterior a priorizar calidad a cantidad, aunque al final de la jornada logramos ambos propósitos) tratando de esquivar la cantidad de pejes medianos que habitan en el espejo y se dan cita al medio de mismo.

Matías nos dijo acertadamente: en cada lugar que anclemos los primeros 5 o 6 piques son fundamentales para clavar los cueritos (pejes grandes de la laguna) luego se mueven y nosotros haríamos lo mismo, así que bien concentrados y tratando de no errar comenzamos la jornada.

Los piques eran en ráfagas, picaban unos 10 o 15 minutos y luego mermaba, el pejerrey no se regala, como nos gusta a nosotros, pica suavemente deriva las boyas y hay que clavarlos en el momento justo, ni antes ni después porque si no lo perdías.

Hay mucho pescado, pica tanto con mojarra viva, filet de dentudo y filet de pejerrey, con estas últimas dos opciones había que dejarlos comer un instante más.

El primer cuerito lindo lo levanto Enzo, hablamos de pejes de 600 grs o más, y a lo largo de la jornada levantamos 20 pejes de ese porte, varios Pablito Porcel que estuvo muy afilado en esta ocasión. Nadie se quedó sin sacar uno de los lindos y al mismo Pablo, pensando que era un bagre se le escapó a un metro de la embarcación un monstruo que seguramente pesaría más de 1,5 kgrs, pero al aflojarlo para levantar pensando que no era peje, pego un coletazo y se soltó dejándonos ese amargo sabor del súper trofeo perdido.

A las 15 hs decidimos dar por terminada la jornada de pesca, para arrancar con fotos y notas de rigor, para ese horario ya habíamos logrado la cuota de muy fornidos y peleadores (más que lo normal) pejes.

El predio está muy bien organizado, con 3 móviles bajan las lanchas de los particulares, así que es muy rápido el trámite, y tiene todo lo que se necesita dentro del mismo, hasta en breve están inaugurando los dormis para quienes quieran pasar más de un día en el lugar.

Como siempre Las boyas del Cocodrilo fishing team son provistas por Cauque, los reeles del equipo cargados con multifilamentos de Grilon y en caso de necesitarlos usamos los señuelos Rubí

No queremos dejar de sugerirles, como en cada nota nuestra de respetar medidas, cantidades y vedas de las especies que vayan a pescar, y también de dejar bien limpio los espejos o ríos que visiten así podremos asegurar que nuestros hijos y nietos disfruten como nosotros en un futuro de esta pasión.

Gracias por leernos, y por seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, tiktok y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.



No queremos olvidarnos de agradecer a quienes nos dan una mano para poder hacer estos viajes de notas y pesca: repuestos del automotor Héctor Pelusso, recetas del campo, Centro integral del envase, pizzería La nueva Babilonia, Bacos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Electricidad Ushuaia, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Óptica Boero, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, La Strada confitería y a partir de hoy se suma La Morada Hospedaje de San Gregorio, un lugar para quienes visitan la Laguna Picasa y quieren pernoctar en el lugar..

Abrazo pescador.

Luis O. Ventimiglia

Cocodrilo Fishing Team

Pescador apasionado