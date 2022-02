En accidente fatal en ruta 65 fallece una mujer

En la mañana de este jueves 24 y con presencia de lluvia siendo las 7:30 hs. en ruta 65 a unos tres kilómetros del acceso a Baigorrita, donde según informe Policial colisionaron tres vehículos y el saldo fatal del fallecimiento de una mujer. Uno de los vehículos participantes del accidente es de 9 de Julio.

Informe de Policia

Hora y fecha actual, se produce choque frontal entre tres vehículos, sobre RP 65, a tres km acceso Baigorrita siendo los mismos un vehículo Tipo: sedan *Marca y Modelo: Ford Focus , dnio: AB422BD, cuyo conductor es traslado por amb. SAME, mismo guiado por WASTAVINO EZEQUIEL RAIMUNDO – (47 – Lesiones de carácter a considerar)* mismo choca contra un vehículo Tipo: sedan *Marca y Modelo: Chevrolet Cruce , dnio: MXP-985, cuyo conductor es traslado por amb. SAME, siendo identificado* ATUN LUCAS – (29- Lesiones de carácter a considerar) y contra otro vehículo Tipo: sedan Marca y Modelo: Chevrolet Prisma, dnio: AA992KH, el cual se encuentra sobre la calzada, mismo era Guido por persona de sexo femenino la cual fallece en el lugar no pudiendo ser identificada hasta el momento, la cual era acompañada por una persona de sexo masculino mismo traslado por personal de SAME, no pudiendo ser identificado hasta el momento. Ruta totalmente cortada. Interviene UFIyJ Nro. 6 Junin. Instruye Dto. Pol. Seg. Baigorrita- *Fdo. D.A.Fernández Ofl. Ppal – jefe Dto Vial Junín- Crio Mayor Facundo Jose Mantegazza- Jefe Dpto Op. Zona Vial VIII – Junin*