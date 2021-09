Elecciones PASO: Municipalidad de 9 de Julio pone a disposición el Omnibus municipal para estudiantes de La Plata

La Municipalidad de Nueve de Julio informa que pondrá a disposición de los estudiantes de la ciudades de La Plata y de Buenos Aires, el colectivo municipal para las próximas Elecciones Legislativas (PASO) previstas para el domingo 12 de septiembre.

El pasaje, que tendrá un costo de $1.000 (ida y vuelta), deberá adquirirse -a partir del martes 7 de septiembre- en las oficinas de Ingresos Públicos del Palacio Municipal.

Allí se le otorgará el comprobante de pago que deberá abonar en alguna boca de recaudación, y luego – muñido de dicho comprobante- asentar al pasajero en la planilla de control dispuesta en el municipio, con nombre, apellido, número de D.N.I., fecha de nacimiento y teléfono de contacto.

Cabe destacar que no podrán reservarse butacas. Los lugares son limitados y con un aforo del 70%.

Ventilación cruzada, alcohol en gel y toma de temperatura serán las medidas protocolizadas, teniendo en cuenta que aquella persona que tenga una temperatura igual o mayor a 37o al momento de viajar no se le permitirá subir al vehículo.

Cualquiera que sea el motivo por el cual el pasajero no realice dicho viaje, el dinero no será reembolsado. El pasaje es intransferible.

VIAJES PROGRAMADOS:

La Plata – 9 de Julio, Viernes 10/09 a las 18:00 hs. (pasa por Buenos Aires 18:45hs.)

Regreso:

9 de Julio – La Plata (pasa por Buenos Aires) Domingo 12/09 a las 14:30 hs.

Los pasajeros deberán ser puntuales, para abordar el micro y no tener demoras con los estudiantes de Buenos Aires.

LUGARES DE SALIDA:

La Plata: calle 12 y 65 (Parque Saavedra).

Buenos Aires: Estación de Servicios Shell de calle Brasil y Entre Ríos.

Nueve de Julio: Terminal de Omnibus.