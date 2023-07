Elecciones PASO 2023: “Nacho” Palacios calento la interna de Juntos

Cuando faltan 40 días para las elecciones PASO 2023 los bunkers políticos de las distintas propuestas electorales de 9 de Julio van diagramando sus agenda de visitas en el distrito y con ello comunicando sus propuestas de campaña.

En ese marco este ultimo sábado desde el Comité UCR 9 de Julio que al concejal Ignacio “Nacho” Palacios como pre candidato a intendente en el frente Juntos por el Cambio, reunió a los integrantes de la lista y juntos a las comisiones de trabajo del Comité, y donde analizaron líneas de gobierno que buscan plasmar, entre las que se destacan de educación, desarrollo urbano, producción, salud, deportes, localidades, entre otros.

Durante la reunión hubo un impase para dialogar con la prensa, donde en primer lugar el presidente del Comité UCR 9 de Julio, Diego Spinetta, señaló que las distintas comisiones de trabajo compartieron un encuentro con los precandidatos, repasando aspectos de la plataforma electoral que se llevará a las elecciones, “con distintos temas que se fueron trazando a partir de los distintos encuentros mantenidos con distintas instituciones y actores sociales, lo que nos llevó a trazar un diagnóstico de la situación y luego a elaborar distintas propuestas”, comento.

En tanto que la Yamila Bonello, quien es pre candidata a concejal en segundo término, destacó el trabajo realizado con “Nacho” Palacios “desde hace dos años, cuando comenzamos a elaborar las diferentes temáticas que pueden mejorarse en la comunidad, por lo que algunos de estos proyectos ya han sido trabajados desde hace tiempo y proyectados a largo plazo, siempre asesorados por profesionales de cada rubro”, aseguro la afiliada radical.

Por su parte, el arquitecto Eduardo Moscato, precandidato a concejal en primer lugar coincidió con Bonello, diciendo que además de esas propuestas las que son superadoras para todos los nuevejulienses, remarco que debe ser analizado un nuevo Código Urbano, planificando un 9 de Julio a 20 / 30 años”.

También quien integra la lista en cuarto lugar es la Lic. en nutrición, Florencia Depaoli, quien agradeció ser convocada para poder aportar “nuevas miradas a la realidad nuevejuliense, por parte de personas que no venimos de la política, sino que somos simples ciudadanos, con las mismas inquietudes que cualquier vecino”.

Palacios: A 9 de Julio le falta un norte

Finalmente “Nacho” Palacio sumo diciendo que en ese objetivo de discutir un 9 de Julio a 30 años, hay un trabajo de equipo y que no podemos esperar que un dirigente o político lleve adelante una gestión, sino que debe ser un equipo grande y es lo que está demostrando el radicalismo, remarco.

Palacio aprovecho la oportunidad del dialogo periodístico, para hacer público su agradecimiento al Sub Comité UCR Facundo Quiroga, quien propuso para ser candidato a José “Pelu” Bird en que integre la lista, informo.

Consultado por ese 9 de Julio de mediano y largo plazo, explico que «se comenzara con un plan maestro desde el día uno al momento de ser gobierno, y si bien tenemos una propuesta hacia dónde queremos ir, será un disparador para discutir con todo el conjunto de la sociedad a través de las instituciones intermedias» y agrego que «a 9 de Julio le esa faltando un norte. Hoy se administra la diaria, nosotros queremos dar políticas para desarrollar 9 de julio, ya que tiene potencialidades por región y geografía, por su suelo, por el entramado productivo y que genera un producto bruto interno muy importante, y esto requiere generar mayor empleabilidad. Además nuestro sistema educativo no puede permitir mas la migración de nuestros jóvenes para ir a estudiar fuera y puedan estar aquí”, dijo.

UNNOBA o Centro Socio Productivo “San Cayetano”

Por último, consultado sobre educación universitaria en 9 de Julio si esto será con UNNOBA (es lo que dio a conocer cuando presentó su pre candidatura, en la visita de Gerardo Morales), o a partir del Centro Socio Productivo “San Cayetano” que impulsa la actual gestión municipal; respondió, “nosotros tenemos un norte con la UNNOBA. Hemos trabajado y desarrollado gestiones hacia la Universidad del Noroeste con sede en Junín, primero porque es hacia la región, ha crecido, tiene una mirada tecnológica y productivo, y desde sus orígenes el desarrollo tiene que ver con 9 de Julio, es por eso que hemos avanzado.

Sin embargo, se diferenció del Centro Socio Productivo “San Cayetano”, al decir que las carreras alguien las tiene que certificar, y la UNNOBA eso lo da y se lo vamos a explicar al vecino.

En lo que refiere al polo “San Cayetano”, no lo descartamos, pero hoy no tenemos bien claro. Si vemos que el trabajo se centró en el edificio, pero la propuesta base todavía no la tenemos y hacia donde se quiere ir, disparo.