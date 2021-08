Elecciones PASO 2021: La Diputada Marcela Campagnoli visito 9 de Julio y repartió criticas para Manes y Monzo

En el marco de la campaña electoral con vistas a las elecciones PASO 2021 que se desarrollaran el 12 de septiembre próximo, este martes visito la ciudad de 9 de Julio la diputada nacional por la Coalición Cívica y precandidata Marcela Campagnoli, quien integra la lista de Juntos que encabeza el vice jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, y donde en el plano local fue recibida el intendente Mariano Barroso y el pre candidato a Concejal Raúl Zapata.

Junto a Campagnoli también llego Javier Sánchez Wrba, candidato a diputado nacional donde tras una reunión con el Jefe Comunal, luego en el local de Juntos brindaron una conferencia d prensa.

Barroso señaló “estamos en un año electoral y necesitamos que nuestros diputados conozcan nuestra situación, y cuáles son los problemas que estamos atravesando, para que nos puedan representar de la mejor manera en la Cámara de Diputados”, sostuvo al abrir la ronda de prensa.

Por su parte Campagnoli analizo que en la Elección Primaria tenemos un adversario, pero la verdadera batalla es en noviembre. Vamos a votar qué tipo de país queremos para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos y en qué tipo de país queremos vivir con el foco en la educación y en la producción.

Según la Diputada, para sacar al país de la pobreza necesitamos generar riquezas y para eso tenemos que dejar al campo que produzca, liberar los cepos y exportaciones. Tenemos que generar puestos de trabajos genuinos. De esa manera vamos a combatir la pobreza, puntualizo.

Tambien ante la prensa local se diferenció del Gobierno de Alberto Fernandez, diciendo que “el otro modelo de país tiene como plan de gobierno aumentar los planes. El plan tiene que estar para ayudar al que lo necesita, pero no puede ser un plan de gobierno poner el foco en los planes, y cuestiono la posición del Gobienro al decir “No podes festejar cuando aumentas los planes porque eso quiere decir que tu política económica fracasó y que tu política de empleo fracasó y que estamos sometiendo a un grupo muy vulnerable a permanecer en la pobreza. El plan no te saca de la pobreza, el plan te mantiene en la pobreza. Lo que puede sacar de la pobreza es el trabajo y la educación. Eso lo vamos a definir en noviembre, remarco.

Defensa de Santilli y críticas contra Manes y Monzo

De cara a las PASO, Marcela Campagnoli defedio que Diego Santilli tiene experiencia y gestión, y critico a Facundo Manes al decir “no puede ser que el cabeza de lista del Radicalismo no pueda decir cómo va a votar la reforma judicial y la del Ministerio Público Fiscal. Se lo preguntaron y dijo “ya veré como la voto”. No puede ser. Es una reforma que lo único que busca es impunidad. Es una reforma cuantitativa, no cualitativa. A los usuarios de la Justicia no les cambia en nada, apunto.

También disparo críticas contra el ex diputado Emilio Monzó, de quien dijo “hizo una excelente gestión como presidente de la cámara de Diputados, pero al día siguiente que perdimos las elecciones quebró el bloque de Juntos por el Cambio, quebró el bloque en la Provincia facilitándole las cosas a Kicillof.