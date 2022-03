Elecciones en la CEyS: Denuncian que no dejaron votar a la Asociación Bomberos Voluntarios de 9 de Julio

El transcurso de las elecciones de la CEyS Mariano Moreno tuvo en las primeras horas una discusión entre la Junta Electoral y el apoderado de la Lista Celeste, ya que no se dejó emitir el voto al representante de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio, así lo denuncio Hugo Gailach, apoderado de Lista Celeste en dialogo con El Regional Digital.

Gailach comento que el comicio se realiza con normalidad y buen afluente de asociados y crítico que los que dicen tener transparencia no la practican, ya que han cometido una serie de irregularidades que las hemos documentado para después plantearlas, ya que no hace bien a la vida democrática de la Cooperativa, aseguro el apoderado de LC.

Consultado por esas irregularidades, menciono que al Cuerpo de Bomberos no lo dejaron votar, cuando se presentó con la documentación correspondiente que debía presentar como apoderado, y faltaba una documentación que debía presentarse y no se le permitió, informo el referente de Lista Celeste, quien pidió que se le dejara votar a Bomberos, por lo que la Junta Electoral no lo permitió. También a una Sociedad de Fomento no le permitieron votar, y aquí el asociado el único requisito es que no debe tener deuda para con la Cooperativa, y no de un tema juridico, denuncio Gailach en dialogo con el Regional Digital.

El Apoderado de Lista Celeste informo que harán conocer ello ante veedores del IPAC que están presentes en el acto de elecciones de la CEyS Mariano Moreno.

La respuesta de la Junta Electoral

Por su parte Diego López integrante de la Junta Electoral de la CEyS y que debe velar por la transparencia del comicio, y ante la consulta de este Portal, respondió “las personas jurídicas tenían hasta el día 10 de Marzo para presentar el poder a favor de la persona qué iba a votar en nombre de ellos, unas 10 empresas presentaron los poderes en tiempo y forma, los bomberos no sólo no lo presentaron en tiempo y forma sino qué pretendían qué los dejáramos votar presentando él día de las elecciones, pese a que él apoderado de la Lista Celeste me pidió que por ser bombero hiciera la vista gorda, le dije qué no podía por qué era para todos igual, sólo eso pasó”, informo.