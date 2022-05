Elecciones de Delegados de la CEyS: Finalmente el INAES desestimo la denuncia de Lista Celeste y le dio la razón al Consejo de Administración

El pasado 28 de abril el Consejo de Administración de la CEyS Mariano Moreno en conferencia de prensa había anunciado que ante un pedido de suspensión por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), no debía concretarse la Asamblea de Delegados que estaba presita para el viernes 29 de ese mes en el Salón Blanco.

Acerca de los motivos de la suspensión desde el Consejo de Administración explicaron que tiene que ver con las asociaciones, en si son personas que no utilizan servicios de la Cooperativa. Esto había sido presentado en su momento por los apoderados de la Lista Celeste, Acción Cooperativa, refirieron.

En tanto que en la tarde de este lunes el propio Consejo de Administración y acompañad por parte de los Delegados de Lista Verde que fueron electos recientemente, se dio a conocer que el Inaes legitimó el accionar de las asociaciones, que cuestiono la Lista Celeste, por lo que en el mes de junio se llamaría a la Asamblea de Delegados postergada.

El primero en hacer uso de la palabra fue el Dr. Matías Lossino quien en primer lugar agradeció al Inaes por la celeridad del caso, al tiempo que subrayo que tras tres años en no poder realizar la correspondiente Asamblea por pandemia y que se postergue esta, teníamos una necesidad de sanear el tratamiento de todos los periodos, pero contamos con la resolución del Inaes que desestima la denuncia que hizo la Lista Celeste quien cuestiono el hacer socios sin tener que recibir un servicio, recordó el dirigente cooperativista.

Lossino recordó ante la prensa que esto fue utilizado en la lista celeste como parte de su campaña, poniendo en tela de juicio los derechos políticos del asociado. También se cuestionó la renovación que tiene el Consejo de Administración que es por tercio de manera anual, la Lista Celeste dijo que tenía que ser en su totalidad, esto también se desarticulo, explico.

Tras esto Lossino no escondió su malestar y expreso que esto fue una gran mancha para el honor de la Cooperativa y de las personas que integramos el Consejo, argumento e invito que asi no se debe participar a aquellos que quieran participar en la vida de la Cooperativa, podremos tener puntos de vista distinto, pero no es la manera, pidió.

Mira la conferencia de prensa del Consejo de administración de la CEyS

<iframe src=»https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Felregionaldgtl%2Fvideos%2F1028903257729587%2F&show_text=0&width=560″ width=»560″ height=»315″ style=»border:none;overflow:hidden» scrolling=»no» frameborder=»0″ allowfullscreen=»true» allow=»autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share» allowFullScreen=»true»></iframe>