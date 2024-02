El volumen de exportaciones a Israel podría sumar un 30% más por la habilitación para carne con hueso

Para el consultor ganadero, Víctor Tonelli, la habilitación por parte de Israel para que Argentina pueda exportar a ese país carne bovina y ovina con hueso, es “una gran noticia desde el punto de vista del reconocimiento, y del control sanitario y de seguridad en ese sentido, que está dando Argentina”.

En diálogo con Valor Agro Argentina, al tiempo que recordó que también lo han hecho para Uruguay Paraguay, “es muy importante teniendo en cuenta que el hueso siempre ha sido muy cuestionado por el eventual riesgo, bajísimo pero riesgo al fin, de poder llevar en sí mismo el virus de la aftosa”. Y remarcó: “De modo tal que el hecho de que se habilite el hueso ya es un reconocimiento implícito a nivel de control sanitario de toda la Argentina”.

En relación a los volúmenes de exportación, explicó que “es más difícil de prever, pero teniendo en cuenta que si uno evalúa la exportación de cortes sin hueso, como han sido hasta ahora, y cuánto implica el hueso dentro de los cortes enviados, en general estamos hablando de una proporción respecto del enviado que debería sumar cerca de 30% más”. No obstante, aclaró: “Esto no implica que vamos a exportar 30% más por agregar el hueso, ni que van a pagar lo mismo si tiene hueso que no tiene hueso. Eso habrá que ir viéndolo en el mercado, y como no tenemos experiencia en ese mercado es difícil evaluarlo”. Y adelantó: “Pero sí está muy claro que va a haber un incremento en el volumen porque parte de los cortes que se iban deshuesados a Israel, ahora van a llevar implícitamente su hueso. Así que tendremos que ir viéndolo, pero sin duda esto va a agregar valor sin ninguna duda a las exportaciones de Israel, sobre todo para un subproducto con el hueso que en términos generales en el mercado argentino casi tiene valor despreciable en el resultado de la empresa”.

Para Tonelli, se “va a incrementar el poder de compra de los frigoríficos para integrar mejor cuando compren un ovillo de exportación y lo combinen con Estados Unidos o lo combinen con Hilton o lo combinen con Israel, que son cortes delanteros, y algún otro destino. Así que sin duda alguna es una gran noticia para ambos temas. ¿Cuánto va a sumar y cuánto va a agregar al valor? es difícil de evaluar hasta que empecemos a ver cómo son los negocios”.

Finalmente, expresó que “sin ninguna duda la liberación de todo tipo de restricciones por parte del actual Gobierno abre una potencialidad exportadora y de competitividad de la carne argentina al mundo que no tuvimos en 16 de los últimos 20 años”.