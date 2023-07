El Vóley del Club Atlético 9 de Julio recibe a la Liga Chivilcoyana

Se disputan el próximo sábado en nuestra ciudad, íntegramente las fechas 9ª y 10ª del Torneo de la Liga Chivilcoyana de Voley, correspondiente a las divisiones menores, Sub 14, Sub 16 y Sub 18, o sea que estarán jugando desde las 9 hs los 16 equipos de distintos clubes de la zona, en tres canchas, en el Gimnasio «Ernesto Bancora», en el Micro Estadio del Club Atlético 9 de Julio y en el S.U.M. de la Escuela Nacional de Comercio.

Toman parte del certamen, en las distintas categorías, con uno o más equipos, los Clubes Independiente, Colón y Villarino de Chivilcoy y el CEF N° 12 de la misma ciudad; Quilmes y Ateneo de Mercedes; Estudiantes de Pehuajó; Apeadero de Saladillo; Tempestad de S.A. de Areco; Lobense de Lobos; Dirección de Deportes de Chacabuco; Sarmiento de Suipacha y Atlético, con dos equipos (blanco y rojo) y Supernova, de 9 de Julio.

En cuanto a los partidos de los equipos del Club Atlético, el equipo «blanco» juega en el Micro Estadio a las 9 hs con Independiente y a las 11 hs. con Villarino «A»; y el equipo «rojo», juega en el gimnasio a las 9 hs con Villarino «C» y a las 12 hs. con Villarino «B».