El violinista Marcelo Re, brindara un nuevo concierto en el Teatro Rossini

Este sábado 7 de diciembre volverá a presentarse en la sala del Teatro Rossini, el juvenil violinista español, Marcelo Ré, quien una vez mas, brindará su espectáculo en dicha sala teatral.

Previo al espectáculo Marcelo Re -hijo del nuevejuliense Alberto Re- se ha presentado en distintos establecimientos educativos como el Colegio Los Ceibos y en la Escuela Técnica Nro 2.

En conferencia de prensa de cara al concierto que dará este sábado en el Rossini, Ré comento que «la idea es más o menos la misma, hacer distintos estilos musicales, para todas las edades. Pero he cambiado casi todos los temas del año pasado, si hay repetidos son muy pocos. Voy a volver a empezar de cero como si no me hubieran visto el año pasado».

Consultado por su actividad en 2024, Marcelo Ré comentó «he estado viajando mucho por todas partes Georgia, Turquía, Alemania, Francia, Italia, en varios lugares de Europa. Estudio mucho, cuatro o cinco horas al día con el violín. No he podido parar. Esa es mi vida».

«Voy a concursos de música clásica: este año he ganado un par. Este espectáculo lo hago para la gente, para tener otro punto de la música» señaló el músico.

Para la presentación del Teatro Rossini, Marcelo Re adelantó que concurrirá con un par de invitados aunque prefirió no develar las sorpresa. Al espectáculo puede concurrir público de distintas edades desde niños hasta adultos.

«Es para todas las edades, todos están invitados a venir, con canciones de rock, pop, jazz, de todo un poco. Va a ser un espectáculo incluso mejor que el del año pasado. Por último agradeció a la Asociación Italiana, a la Asociación Cultural Nuevejuliense por la ayuda con el espectáculo