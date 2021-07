El tambo cierra un 1er. semestre en positivo pero hay preocupación por el 2do.

La Cámara de Productores de leche del oeste bonaerense dieron a conocer su informe mensual de clima, producción, precios y situación del tambo, en especial a lo que refiere en la región.

En materia de clima indican «entramos ahora en un invierno que se pronostica bastante seco, pero desde un otoño que nos dejó buenas cargas de humedad en el perfil. En agosto comenzará a definirse si la primavera y nuestros maíces tendrán “Niña” o “Neutralidad” para su desarrollo. Para el trimestre JUL-AGO-SET el pronóstico del SMN para el Oeste de Bs As es: Lluvias por debajo de lo normal y temperaturas normales o superiores a eso para la época, con un NE de nuestra región, donde las lluvias podrían llegar a ser normales».

Producción y perspectivas

La producción global del país se mantiene en un buen nivel, y estaría reduciendo su incremento interanual hasta casi quedar “empatada” en el mes de junio, respecto de 2020. De esta forma, se mantendría por ahora la estimación de cerrar el 2021 con un incremento entre 1 y 2% s/2020. Las buenas condiciones climáticas del otoño y las que se esperan en este invierno, así lo habilitan. Además, han mejorado mucho las relaciones de precios con la soja y el maíz, permitiendo un más ajustado balanceo en las dietas de los rodeos.

Escenario Comercial

Junio: Inflación +3,2% // Dólar +1,2% // Precio leche de tambo +5,2% (SIGLEA) Los precios más frecuentes en la Cuenca Oeste para los tipos de tambos considerados, rondaron los siguientes valores.

2do semestre: Preocupación para productores

El 1er semestre fue bueno para los tambos, en tanto pudieron recuperar precio y superar un período de rentabilidad negativa. Pero el 2do, preocupa. El dólar viene atrasado respecto de la inflación y no está claro cuánto aguantará así. El consumo interno no aceptaría más subas en los lácteos, como las recientes. Llega el crecimiento estacional de producción, y debemos exportarlo, so pena de sobresaturar un mercado local débil.

Mientras afuera bajan los precios y adentro sube la incertidumbre a causa de las elecciones.

Contexto Político e institucional

Desacoplarnos del mundo: una teoría a contramano, que nos complica mucho Existe una transmisión del precio internacional de la leche hacia los precios internos de la misma. Sobre todo en un país como el nuestro, con una producción superavitaria estructural. Nosotros necesitamos exportar siempre. Para mantener el propio mercado o para crecer. La intervención del Estado con DEX y baja de reintegros genera graves perjuicios a la cadena, interfiere la transmisión de precios al productor, nos impide capitalizar los buenos momentos, agrava los malos, y no resuelve ningún problema en la mesa de los argentinos.

Es importante revisar y cambiar esta teoría del “desacople” de precios, que sólo trae problemas y no soluciones a nuestro país y su lechería.