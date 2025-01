El sueño del pibe: “Juani” Navarro será parte de un Especial en El Festival Internacional de Doma de Jesus Maria

El llamado por cumplir un sueño de una pasión, la única manera en que llega, es cuando hay trabajo, compromiso, dedicación y entrega. Y eso se refleja en “Juani” Navarro, el adolescente que a los 14 años ya montaba los Pony en La Pampa, luego a partir de los 16 fue por más en las distintas jineteadas locales y de la zona. Pero falta un sueño: El Festival Internacional de Jesús María, que comenzó en la noche de este viernes 10.

Y ese sueño o parte del mismo, llego. “Me llegó una invitación, un sueño para mí, de Jesús María, muy contento y vamos a tratar de hacer lo mejor”, resumió “Juani” Navarro, mientras se toma unos buenos mates amargos en dialogo con El Regional Digital.

Si bien este viernes comienza el campeonato al que llegan conocidos y varios de ellos compañeros y amigos, el ultimo día de Jesús María hacen un broche especial en las tres categorías, y a mí me invitaron para una de ellas: cuero tendido; la que se hará en la ultima jornada de Jesús Maria, el lunes 20 de enero.

El broche Especial se da cuando termina, son 30 montas, 10 en basto, 10 en grupa y 10 con el cuero tendido, y es organizado por Juan Crucianelli y ha sido quien me invito, por lo que muy agradecido a él. Súper contento cuando me mandó el mensaje. No lo podía creer porque siempre es el sueño de todos llegar ahí, remarco.