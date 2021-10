El Senador Lousteau brindo un fuerte apoyo al candidato de Juntos, Nacho Palacios

Como estaba previsto, en horas del mediodía de ayer el senador nacional Martín Lousteau (Juntos), acompañado de legisladores y candidatos, y de referentes radicales, visitó nuestra ciudad para manifestar su apoyo al candidato a concejal en primer término por la lista de Juntos para las elecciones del 14 de noviembre, Ignacio Palacios.

El legislador junto a Palacios mantuvieron una charla con vecinos y radicales en una confitería céntrica, para luego brindar un dialogo abierto ante la prensa local.

En primer lugar Ignacio Palacios, tambien presidente del Comité UCR 9 de Julio, puso de manifiesto su satisfacción por este acompañamiento, así como el fructífero encuentro mantenido con los vecinos, “para comenzar a diagramar ideas que nos saquen del estancamiento constante que tenemos, e ir en busca de un desarrollo, trabajando en conjunto para que a partir del 14 de noviembre tengamos más concejales, más diputados nacionales y más senadores provinciales”.

Asimismo, agradeció de manera particular a Lousteau por su disposición, y por la atención brindada a los vecinos, “luego de que los mismos nos dieran un espaldarazo muy importante, convirtiendo a este espacio en la primera fuerza, para que el radicalismo tenga un candidato a presidente en 2023”.

Por su parte, el senador fue consultado acerca de lo que pone en juego esta próxima elección, dado que “es imposible comenzar una conversación acerca del futuro posible de la Argentina, sin un equilibrio del poder; y más aún cuando el oficialismo no quiere debatir, sino imponer”.

“Una de las intenciones que se ponen en juego es que Cristina no nos dé el apoyo para debatir aquellos temas que solamente a ella le interesan, y que son meramente cuestiones relativas a la Justicia o ideológicas del pasado; en tanto que en la Cámara de Diputados buscamos un equilibrio que nos posibilite un debate distinto sobre el futuro nacional”, agregó.

En tanto, consultado acerca de la intención del Gobierno Nacional de dar vuelta los resultados electorales de las PASO con estrategias que han sido repudiadas desde la oposición, consideró que el Gobierno “vuelve a mostrar un desdén con las consecuencias de sus actos”.

“Lo hizo con la cuarentena, con el vacunatorio VIP, con la no presencialidad y con tantas otras cuestiones; como lo está haciendo ahora con distintas medidas que no harán más que terminar de destruir la economía”, ejemplificó; remarcando que no obstante ello, “estas medidas adoptadas “no tienen interés de ayudar a los sectores más postergados, sino a ellos mismos, ya que de lo contrario no lo harían un mes antes de las elecciones”.

En otro pasaje de la charla con los medios de prensa, y analizando la situación económica del país, el senador nacional consideró que hay “un desorden fenomenal sobre el Estado, que gasta en cosas que no debería gastar”.

“Debería existir una base más rigurosa sobre los problemas para poder darle vida nuevamente a un Estado que hoy es un organismo que tiene vida propia pero que no sabe qué es lo que le quiere brindar a los argentinos”, opinó.