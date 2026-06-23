El sector agroindustrial argentino acelera su crecimiento: las exportaciones aumentaron un 17,1% en los primeros cinco meses de 2026

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) presenta el más reciente Informe Mensual de Exportaciones por Complejos, correspondiente al mes de mayo de 2026. Este exhaustivo análisis, elaborad por la Bolsa de Cereales, refleja un sólido desempeño de las cadenas agroindustriales de nuestro país, consolidando un sendero de franca recuperación y un fuerte dinamismo en el comercio internacional.

Destacados y cifras clave del reporte: