El Rugby Atlético 9 de Julio en su primer partido oficial en su nueva cancha obtuvo una victoria

El sábado pasado 26 se disputo una jornada de Rugby en la nueva cancha que el Rugby Club Atlético 9 de Julio inauguro recientemente y donde recibió por el torneo oficial de Uroba, a Club Yagua Pita de la ciudad de Rojas, a quien venció por 69 a 5, con una tarea muy especial de Franco Zubieta, autor de 34 puntos.

Cabe destacar que la nueva cancha esta construida en un parte del Campo de Golf y donde también fuero construida, la cancha de Hockey sintético.

El equipo ganador estuvo integrado por J.A. Flores, 1 try; M. Klasowski; G. Maya; G. Berastegui; J. Dorsi; C.A. Marín; V. Bordone 1 try; C.I. Longarini; J.I. Carabio; C.I. Dorrego; T. Tabarez; F. Zubieta 3 tries, 8 conversiones y 1 penal; J. Moreno; A. Zubieta; G. Núñez 1 try; J.N. Medrano 1 try; J. Gentile 1 try; M. Mingote 1 try; Piñero 1 try; y A. Librandi. D.T. Pancho Miglierina.