El RENATRE impulsó una agenda federal de concientización por el Día Mundial contra el Trabajo Infantil

En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora cada 12 de junio, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) desarrolló una agenda federal de actividades de sensibilización, capacitación y articulación institucional para promover la protección integral de niños, niñas y adolescentes en el ámbito rural.

La campaña se llevó adelante entre el 8 y el 17 de junio y combinó acciones territoriales con una estrategia de comunicación nacional digital orientada a visibilizar la problemática y ofrecer herramientas de prevención. El organismo difundió materiales elaborados junto a las entidades que integran el organismo para reforzar el mensaje de que la infancia debe estar vinculada al aprendizaje, el juego y el desarrollo integral. Participaron la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, extraídos de su informe «Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2024, tendencias y el camino a seguir» y difundidos durante la campaña, 138 millones de niños y niñas se encuentran en situación de trabajo infantil en el mundo y 54 millones realizan trabajos peligrosos. Además, el informe advierte que el 61% del trabajo infantil global se concentra en actividades agrícolas, mientras que, según el estudio de la OIT junto a UNICEF y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación realizado en 2021, en Argentina el 23% de los adolescentes de entre 13 y 17 años trabaja.

“Erradicar el trabajo infantil requiere del compromiso de todos los actores vinculados al sector rural. Por eso trabajamos de manera permanente para promover el empleo registrado, fortalecer los derechos laborales y generar herramientas que contribuyan al desarrollo de las familias rurales y al arraigo”, destacó el presidente del RENATRE, Abel Guerrieri.

Por su parte, el director del Registro, José Voytenco, señaló: “Es fundamental seguir fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado en el territorio. Programas como el CRECER son herramientas concretas para acompañar a las familias trabajadoras rurales y garantizar espacios de contención para niños y niñas durante las épocas de cosecha”.

Como parte central de la agenda, se desplegó el programa educativo y lúdico “Juntos a la Escuela”, logrando un fuerte impacto ya que la iniciativa alcanzó a un total de 832 niños y niñas en 7 escuelas rurales distribuidas en 5 provincias. A través del juego, el Registro promovió la reflexión sobre el derecho a la educación, la recreación y el desarrollo integral.

El programa tuvo lugar en Mendoza (Escuela Serafín Santoni de Rivadavia), San Juan (con un fuerte despliegue que sumó 179 alumnos en las escuelas Pascual Chena y Josefa Ramírez de García) y La Pampa (Escuela N° 56 Hogar Rural de Loventuel en conjunto con UATRE). En Misiones, los encuentros se dividieron entre Concepción de la Sierra (Escuela N.° 878) y Apóstoles (Escuela N.° 128), coordinados junto a la COPRETI local. En ese contexto, se realizó la mesa panel “La educación como herramienta para la prevención del trabajo infantil”, un espacio de intercambio y reflexión sobre el papel fundamental de la educación en la erradicación de esta problemática y en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por su parte, Formosa registró la jornada escolar más masiva del programa, convocando a 400 alumnos en la Escuela Normal Superior «República del Paraguay» en una labor conjunta con la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.

Paralelamente, el organismo fortaleció su presencia institucional mediante reuniones clave con las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) y actores locales.

La delegación Santa Fe Sur respaldó el rol de los Centros de Atención a la Niñez y la Familia (CANyF), espacios que brindan cuidado y educación a más de 650 hijos de trabajadores rurales. Además, la delegación sumó el compromiso simbólico de la «Tarjeta Roja» de la OIT. Una campaña de concientización mundial que utiliza el símbolo del fútbol para movilizar a la sociedad y exigir la expulsión definitiva del trabajo infantil.

En la Rioja se marcó presencia el 12 de junio con una jornada de articulación junto a la COPRETI provincial en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza de la capital riojana.

Por su parte, en Cerrillos, Provincia de Salta, se llevó adelante la actividad «Crecer con Derechos», la cual destacó por una amplia red de contención que involucró a la Municipalidad, la Cámara del Tabaco, la Secretaría de Primera Infancia, la Dirección de Asistencia a Víctimas de Trata, y divisiones especializadas de la Policía local.

Y para finalizar el despliegue de actividades, en Jujuy se realizó una agenda de tres días que incluyó capacitaciones técnicas junto a la Asociación Conciencia, un encuentro cultural en el histórico Teatro Mitre con la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil de la provincia, y el cierre formal en el encuentro regional «Diálogos por los derechos y más educación para la prevención del trabajo infantil en el NOA», celebrado en la Cámara del Tabaco salteña bajo el Programa PORVENIR.

La campaña también tuvo un fuerte eco en las redes sociales con el acompañamiento de las entidades que integran el RENATRE. Para finalizar, el organismo se sumó a la campaña internacional “Tarjeta Roja al Trabajo Infantil” de la OIT, reafirmando su compromiso histórico de sustituir el trabajo por la escuela, el juego y la contención social para garantizar el bienestar de las familias rurales en todo el país.