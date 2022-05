El RENATRE detectó una situación presunta de explotación laboral en un establecimiento ganadero en Necochea

Inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) de la delegación Buenos Aires Sur y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación realizaron una fiscalización en un establecimiento rural dedicado a la cría de ganado en Necochea, Provincia de Buenos Aires, donde se detectó una situación presunta de explotación laboral rural, el pasado 17 de mayo.

En el lugar fueron relevados 2 trabajadores, uno de ellos, proveniente de la provincia de Corrientes, no se encontraba declarado ante los organismos de la seguridad social.

“Una vez más, a través del trabajo de fiscalización del RENATRE se han detectado indicios de explotación laboral, evidenciando las condiciones en que trabajan muchos de nuestros compañeros. De hecho, desde 2019 a la fecha han sido 1.559 los trabajadores detectados por este organismo en condiciones presuntas de explotación laboral, lo cual refuerza nuestro compromiso y el trabajo cotidiano, en conjunto con distintos organismos, para acabar con este flagelo”, señaló José Voytenco, director de RENATRE.

A la vez se pudo constatar que el salario que percibían se encontraba por debajo de lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). No se les proveía ropa de trabajo ni elementos de protección personal. Al recorrer el lugar los inspectores pudieron constatar además las condiciones de vivienda donde observaron que no disponían de baño ni ducha y no contaban con suministro eléctrico.

Estas condiciones determinaron que los inspectores de ambos organismos ejecutaran el procedimiento inspectivo previsto para estas situaciones y con ello la denuncia a la línea 145 de Asistencia y denuncia por trata de personas.

Según declaró María Lujan Cardoso, Delegada de Buenos Aires Sur de RENATRE, “el accionar conjunto con el MTEYSS permite detectar situaciones como éstas, realizar la denuncia correspondiente, contribuyendo a garantizar el trabajo decente en el ámbito rural”.

Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.