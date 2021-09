El regalo más deseado: Emma, la chica que no puede jugar en la Liga de Suárez fue invitada a un entrenamiento de Racing

Emma Rodríguez, la nena de 12 años a la que no le permiten jugar al fútbol en la Liga Regional de Coronel Suárez, fue invitada por la jugadora de Racing, Rocío Bueno, a conocer el predio Tita y participar de un entrenamiento con el plantel.

«El fútbol para mí es todo. Es lo que más me gusta. Juego de delantera y me gusta dar asistencias. Mi sueño es jugar en un club grande de Buenos Aires», contó Emma.

«Pero en la Liga Regional de Coronel Suárez tienen otra idea: la entidad que tiene supervisión sobre la actividad futbobolística de la localidad bonaerense de Guaminí, donde Emma vive con su familia, entiende -si se admite la contradicción entre comprensión intelectual y la negación de un derecho básico- que la chica no puede compartir equipo con sus compañeros del Club Deportivo Empleados de Comercio, donde juega hace cinco años, porque el fútbol competitivo no contempla las formaciones mixtas.

Formalidad como excusa falsa, excusa torpe que ignora la particularidad del fútbol femenino en su etapa formativa todavía incipiente, los funcionarios de Coronel Suárez, en su empeño de legislar la diversión infantil, tropiezan con las palabras. El caso se multiplica en la profundidad del país, donde las ilusiones de tantas nenas como Emma se frenan en el absurdo», comentaron en un comunicado del Club. ¿Qué pasó?

Sora, la madre de Emma, recurrió a una instancia judicial y realizó una denuncia ante el INADI para que le permitan jugar a su hija.

«El año pasado, antes del inicio de la pandemia, hicimos el intento de ficharla en la Liga Regional de Coronel Suárez y nos dijeron que no, porque era una nena y AFA no contemplaba el fútbol mixto. Pasó la pandemia, no hubo fichajes y cuando volvió la actividad, se llevó las fichas de todos sus compañeros y la de Emma, pero se comunicaron con el representante del club y le contestaron lo mismo: que no podían ficharla».

Cabe recordar que a diferencia de la Liga Regional de Coronel Suárez, en la Liga del Sur de nuestra ciudad, las mujeres pueden jugar en mixto hasta la categoría 2008, mientras que a partir de los 14 años lo hacen en fútbol femenino.

No obstante, existe un precedente donde la entidad madre del fútbol liguista le permitió a una nena de 14 años continuar jugando en mixto, dado que el club al que representa, Vista Alegre, no cuenta con la disciplina femenina.

En tanto, el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, Ernesto Palenzona, quien además es abogado, sostiene que no discrimina a la niña que quiere fichar para jugar en el club Empleados de Comercio de Guaminí en las inferiores sino que las normas indican que no existe el fútbol mixto.

A su vez dijo que “nada más alejado de la realidad, ojalá pudiera jugar, pero nosotros somos una Liga que responde a un organismo superior que a su vez responde al máximo ente en el fútbol argentino que es la A.F.A y establecen que no existe el fútbol mixto en categorías competitivas”.

Palenzona mencionó que “hace un año el club consultó sobre la posibilidad de fichar una mujer en su club. La Liga Regional no tiene fútbol femenino porque los clubes no se organizan, no está creado el departamento de fútbol femenino, ojalá estuviese, sería un espectáculo más, pero tiene un costo”.

EL REGALO MÁS DESEADO

A Rocío Bueno, goleadora de Racing, tampoco le vengan con palabras huecas. Ella padeció lo que a Emma le toca vivir ahora cuando, a la misma edad y también en el mismo ámbito de Coronel Suárez, le negaron su lugar como futbolista de un equipo de Mechita, en la proximidad de la ciudad de Bragado. Empatía en acción, Bueno gestionó una invitación para que Emma compartiera un día con el plantel de Racing en el Predio Tita. La sonrisa de Emma deja en rídiculo los prejuicios. Y verla con un balón en los pies derriba cualquier argumento anacrónico. Lo que Emma dice lo sostiene con la N° 5…

Soraya Ciacchia García, la mamá de Emma, ve a Emma feliz y no hay nada que sea más importante. La gratitud surge espontánea… «Estamos súper agradecidas con Racing y con la invitación que nos hizo Rocío. Ella me mandó un mensaje cuando supo de la situación de Emma y justo estábamos en Buenos Aires, así que no dudamos en venir. Donde hay buena onda y apoyo, vamos. Emma se puso recontenta con la invitación. Ella es hincha de River, pero acá no se trata de colores. Es muy importante que un club como Racing, tan grande, con una hinchada tan pasional, se haya interesado en lo que le pasa a Emma. Nos encantó cómo nos trataron en el Predio, la generosidad y calidez con que nos recibieron. Nos vamos con una felicidad enorme por haber disfrutado estos momentos».

Emma juega. No hay burócrata que se lo impida…

Fuente e Imagen: La Nueva