El que quiere pescado, que se moje en la Laguna Cuero de Zorro

Este sábado 16 por la noche viajamos hacia la laguna Cuero de zorro en trenque lauquen, allí nos esperaba nuestro amigo el guía Matías Pinto (contacto2954680541) con quien haríamos el domingo a la mañana una nota relevamiento de esa laguna, luego de compartir un espectacular asado junto a el y otros guías y amigos, nos fuimos acostarnos para lo que nos esperaba el domingo bien temprano.

Luego de un buen descanso amanecimos con muchísimas ganas, bien temprano, desayunamos y cargamos nuestros equipos en el comodísimo trucker de Matías.

Matías es de esos conocedores del lugar y muy intuitivo a la hora de pescar, y con quien es seguro que vas a pescar pues conoce donde y porque va a estar el pescado en ese sector de la laguna elegido ese día.

Sabíamos que si usábamos paternoste se lograba la cuota muy fácil, pero ni a el ni a nosotros nos gusta esa modalidad, la haríamos solo si no lográbamos hacerlo comer a flote, así que nos llevo a la primera costa elegida y anclado muy sigilosamente en lo bajo comenzamos a pescar.

Las bajadas por la pesca que realizaron el día anterior las pusimos a 60 cm de profundidad, encarnamos al comienzo de esta pesca con mojarra viva, no paso ni 10 minutos que teníamos nuestras líneas en el agua y el primer pique, encaño logro un muy vital pejerrey, muy peleador y bien alimentado.

Así en la primera hora de pesca fuimos sacando uno tras otros pejerreyes de 28 a 30 cm, que en una pesca normal es un buen tamaño, pero Matías no estaba conforme, no era ese pescado el que él quería mostrar, así que nos dice, levanten que vamos a movernos.

En ese momento de la mañana habíamos logrado unos 30 pescados y luego de ello durante las próximas 3 horas del día probamos en 2 diferentes bajos más, logrando en cada uno de ellos 5 o 6 pejerreyes mas lindos de unos 300 gramos, pero luego de esos piques iniciales, volvían los chiquitos y nos obligaban a corrernos.

Serian las 14 30 horas y con una tormenta que acechaba y que según el pronostico iba a ser corta y de mucha intensidad, nuestro amigo nos dice, se animan a hacer un ultimo intento un un lugar que les prometo vamos a encontrar lo que estamos buscando, a lo que respondimos al unisono daleee…



Y nos fuimos, navegando hacia donde venia la tormenta, como desafiándola, llegamos al bajo, con la caña empujando para no hacer ruido con el motor, anclamos sin hacer ningún tipo de ruido, y cuando la primer línea cayó al agua, comenzó a llover y casi en el mismo instante un pique que hizo una explosión en el agua calma, un pejerrey hermoso como los que habíamos ido a buscar, la hora siguiente fue como un sueño del que no quieres despertar, pique en una, dos y tres cañas a la vez, pescados que explotaban el agua y la molesta lluvia que apenas nos dejaban ver las boyas.

Cada 6 o 7 pescados y cuando el pique mermaba un poco, levantábamos el ancla mirábamos hacia donde se había movido el cardumen y nos movíamos unos 25 o 30 metros para anclar junto a el y seguir disfrutando esto que no se da muchas veces.

En ese momento los pejerreyes tomaban lo que les tiraras de carnada, mojarras, filet de dentudo o de pejerrey de igual manera.

Luego de media hora paro la lluvia y todos mojados seguimos pescando en este tremendo lugar con el mismo resultado, hasta que a las 15, 30 horas con la cuota hecha de un pescado promedio de 370 gramos dimos por finalizada la pesca.

Como dice el titulo y el refran, el que quiere pescado que se mojeee.

Nos tomamos luego una horita en el agua mas para sacarnos fotos para la nota, para hacer el video de cierre para nuestro canal de you toube y acomodar los equipos y ponernos ropa seca, luego volvimos al pesquero mas que satisfechos porque en este espejo y con este guía es difícil no tener una jornada espectacular.

Luego de acomodar todo en nuestro móvil, emprendimos el regreso hacia nuestro Chacabuco. Por supuesto les pedimos como siempre, respetar medidas, cantidades y vedas de cada especie y por supuesto los invitamos a dejar limpio los lugares que visitan, tratando de preservar estos lugares y lograr así que en un futuro nuestros hijos y nietos puedan disfrutar tanto como nosotros de esta pasión.

El video de esta jornada estará mañana en nuestro canal de Youtube, para quienes quieran más detalle de este relevamiento.

Gracias por leernos, consultarnos y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook, tic toc y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes hacen posible nuestros viajes: recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, R G artículos de limpieza, Baccos Vinoteca, Pinturería Martínez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, electricidad Ushuaia, La Strada confitería y Heisemberg hamburguesería, a 360 logística y distribución, distr. Oficial de Manaos en Chacabuco , a Bloise fibra de vidrio (Junín) y a náutica Conte(Junín) .

Por supuesto a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos Rubí y a Cauque por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.