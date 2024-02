El productor De Ridder alienta a la rebelión fiscal

El tema del aumento de tasas municipales a los productores agropecuarios bonaerenses está trayendo, además de enojo en el sector, opiniones de las más diversas. Ocurre que varios distritos han decidido o aumentar las tasas de Red Vial en un porcentaje mayor a la inflación, como el caso del partido de Leandro N. Alem que las elevó más de un 600%, o se están tratando de inventar tributos como el caso de Pehuajó que trata de poner una tasa a aquellos productores que utilicen fitosanitarios.

En este marco quien acaba de emitir una crítica muy fuerte es Henry De Ridder, el conocido periodista y mediático que supo trabajar en el equipo de Marcelo Tinelli. De Ridder posee un campo de 72 hectáreas en la zona de Vedia y en comunicación con Grupo La Verdad, denunció que “a todo lo que se viene diciendo, yo le voy a agregar algunas cosas que me parecen importantes. Este choreo (se refiere al aumento a la tasa de mantenimiento vial), tanto de Carlos Ferrari como de Alberto Conocchiari no comienza ahora. Esto comienza en 2003, cuando Néstor Kirchner empieza a comprar voluntades con presiones y chicanas las voluntades de los pueblos del interior de la provincia que conducían los radicales y los va transformando en kirchneristas. Ahí se establece en Vedia un señor de apellido Conocchiari que hoy es diputado del frente de Todos, el cual fue el fundador de este “choreo” que es la Red Vial. O sea, nos cobró durante 5 años, por un lugar dónde había patos y gallaretas por un camino vecinal que tenía un metro de agua y nos cobró por una red vial. No nos dio crédito, no nos ayudó, no nos dio nada, pero sí nos siguió cobrando estos impuestos y lo fue utilizando para hacer política. En Vedia hizo una cancha de vóley, después una pileta, que no me parecen mal, pero ¡no con la mía! Agarró la tasa de la red vial, aprovechando que estaba todo inundado, y empezó hacer política. Y lo hizo tan bien, que se quedó tres períodos, ¡los mismos doce años que los Kirchner!”.

Luego dijo: “Este tipo, Conocchiari, se le acabó la cuerda, y no tuvo mejor idea que meter a un delfín llamado Carlos Ferrari (se refiere al actual Intendente), que es hijo de un señor carnicero, a quien mi papá le compraba carne para los empleados cuando yo era chico. Yo tengo una pequeña parcela de campo de solo 72 hectáreas que al frente tiene un camino de 700 metros de camino vecinal y este “atorrante” me quiere cobrar $ 20.000. Subió este impuesto distorsivo de 4.000 a 20.000 pesos en tres meses. ¿Y por qué digo que esto es un choreo?, porque hace 60 años atrás este impuesto no existía, pasaba la “champion” y uno colaboraba con el maquinista, hace unos 35 años este impuesto se hizo anual, después semestral, después trimestral y ahora es mensual”.

En cuanto a cómo están hoy los caminos, De Ridder explicó que “hoy los caminos están medianamente bien porque como no llueve, los caminos casi no necesitan reparación. Los huellones y todo ese desastre ocurren cuando llueve en demasía. Como ahora se viene de una seca pavorosa, le pasan la “champion” una vez por año con suerte. Los caminos están bien, pero no queremos más este choreo”.

Respecto a cómo se están manejando distintos distritos con el tema de la Red Vial, Henry De Ridder destacó que “Leandro N. Alem no es el único que está haciendo esto, también pasa en Trenque Lauquen, Daireaux, Bolívar, Azul y muchos otros pueblos, aprovechando el desastre de (el gobernador) Kicillof”.

Y luego destacó: “Yo tengo la solución. Se trata de un abogado constitucionalista el Dr. Jorge Morón, el cual está enviando decenas de medidas cautelares a todos estos tránsfugas. La primera disidencia de productores contra estas medidas nace en Bolívar, en dónde hay unos 150 productores furiosos que no pagan este distorsivo impuesto. En este sentido me gustaría que los productores de Leandro N. Alem llamen a este profesional para combatir legalmente contra estos abusos”.

