El partido pendiente entre 12 de Octubre y Agustín Álvarez, se juega en el Estadio «Antonio Crosa»

Finalmente los clubes se pusieron de acuerdo y el partido que quedó pendiente por la fecha 6 que debía disputarse el domingo en cancha de 12 de Octubre pasó para este miércoles 8 de diciembre (feriado nacional) el Estadio Antonio Crosa. El Albiceleste será local en cancha de su rival, Agustín Alvarez.

Se eligió el horario de las 19 para el encuentro de Primera División A, mientras que el encuentro de Cuarta estará comenzando a partir de las 17 horas, aprovechando que el Estadio cuenta con iluminación para disputar encuentros nocturnos de manera oficial.

Después de los tres partidos disputados el domingo, el Torneo de Primera «A» tiene dos líderes, el Atlético French que goleó 7 a 0 a San Martín y Atlético 9 de Julio que venció a Once Tigres 2 a 1. Precisamente Once Tigres era el líder y uno de los invictos, con este resultado la pelea por la punta quedó más interesante.

En caso de ganar Agustín Alvarez (está invicto al igual que French), la tabla de posiciones tendría tres equipos en la punta y uno sólo un punto abajo (Once Tigres). Es por eso que el torneo cobra mayor interés.

El domingo la 7ma fecha tendrá encuentros atractivos: Agustín Alvarez – French, San Agustín – 9 de Julio, Once Tigres – 12 de Octubre, San Martín – Naón. Quedará libre el Club Atlético Quiroga.

COMPLETA LA PRIMERA B

En el Estadio Dr. Alberto Sampietro, el equipo de Dudignac recibirá a El Fortín completando el partido pendiente de la 5ta fecha del Torneo de Ascenso. El partido de Primera «B» dará inicio a las 17.30 y el de Reserva de Ascenso a partir de las 15.30.

Ambos equipos tienen la necesidad de sumar, para acercarse al líder Libertad en un torneo en el que esta temporada tendrá dos ascensos. El fin de semana se disputará la 7ma fecha. El sábado El Fortín visitará a Defensores de Sarmiento en El Provincial y Atlético Patricios recibirá a Defensores de la Boca. El domingo Dudignac recibirá a 18 de Octubre (escolta). Quedará libre Libertad.

Fuente: Diario El 9 de Julio