El ministro se reunirá este viernes 5 con la Mesa de Enlace

La mesa de enlace espera medidas más precisas y respuestas inmediatas a sus reclamos, tras los anuncios y la convocatoria al diálogo que este miércoles hizo el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa.

El primer encuentro se concretará este próximo viernes 5 de agosto, según confirmó Jorge Solmi, responsable de la Unidad de Coordinación Federal Operativa del flamante superministerio, al ser entrevistado en «A dos voces» por TN. Del encuentro también participará el flamante secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo .

Si bien Massa dijo que en principio no tiene prevista una rebaja de las retenciones a los granos, aclaró que no descarta ninguna alternativa cuando se siente a dialogar con los dirigentes del agro. Al respecto, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, aseveró: «Esperamos que con su equipo pueda generar expectativas que permitan estimular a los pequeños productores de las economías regionales, con medidas como la desafectación impositiva y el retiro de retenciones desde las primeras toneladas de producción«.

«El país viene pasando situaciones muy críticas, por las inestabilidades que generó el mismo oficialismo, así que esperamos que el flamante ministro pueda dar previsibilidad, hacia el interior y el exterior del país. Que se pueda reencauzar la economía, para que los más débiles no sigamos siendo afectados, y que no siga creciendo la pobreza», manifestó el dirigente.

En ese sentido, indicó: «Ojalá este sea el fin de las internas del frente que gobierna, y se puedan poner a gestionar y trabajar para todos los argentinos. Le deseo éxitos en su gestión, porque todos necesitamos que la Argentina salga adelante».

Respecto a los dichos del funcionario, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó: «Evaluaremos con los dirigentes de las otras entidades qué determinación tomamos a la convocatoria del ministro. Lo que si anticipamos es que no queremos reuniones para una foto, sino encuentros productivos que se toquen temas como la apertura del mercado de exportación de carne y la eliminación de fideicomisos y volúmenes de equilibrio en los granos».

Sobre eso, acotó: «Para tener resultados efectivos de estos anuncios económicos, el Ejecutivo debe entender que el sector es parte de la solución a los problemas del país y que podemos producir más si las reglas son claras y justas. Por otro lado, esperamos que la nueva conducción de Agricultura esté a la altura de las circunstancias en las que nos encontramos».

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, se refirió a la reunión que tendrán con la cartera agropecuaria. «Por lo que me comentaron, desde el Gobierno llamaron a una reunión de los presidentes de las 4 entidades con Bahillo para este viernes», indicó el dirigente de la gremial que preside Jorge Chemes.

Asimismo, el dirigente aseguró que le «preocupa» el esquema que Massa anunció para conseguir US$ 5.000 millones de adelanto de liquidaciones del agro y otros rubros, como la minería y la pesca. «Ese costo de oportunidad de adelantar divisas, termina repercutiendo siempre en el precio que les pagan (los exportadores) a los productores, no es gratuito. No es la primera vez que se lleva algo así adelante».

Por último, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, dijo: «Considero importante la intención de abordar la inflación y el orden fiscal que todos venimos reclamando». A su vez, rescató «la voluntad de trabajar junto a los legisladores en la promoción de la construcción, la agroindustria y la biotecnología». Como así también resaltó la convocatoria a la mesa de enlace «para pensar en conjunto el desarrollo del sector».

«Venimos reclamando una agenda de trabajo, esperamos poder plantearla y que surjan medidas concretas que nos solucionen algunos de los temas más urgentes, como la disponibilidad de gasoil y de fertilizantes. Insistimos que los incentivos a la producción redundarán en mayor inversión, generación de trabajo y empleos genuinos. El diagnóstico planteado por el ministro confirma que la situación es tan o más complicada que la que nosotros veíamos, y que la solución también es muy compleja», concluyó.