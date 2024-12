El MDA confirmo el aporte económico para culminar el estabilizado del Acceso a Carlos Maria Naon

Una muy buena noticia se conoció este lunes 16 por parte de la Intendente Municipal de 9 de Julio, María José Gentile al anunciar que «el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), ha confirmado en la ultima semana el aporte económico para la adquisición de la piedra faltante, para terminar con el estabilizado del Acceso (Ruta prov. 70) a la localidad de Carlos María Naon».

Gentile dio el anuncio, en declaraciones periodísticas en el programa Acontecer Rural por FM 102.7, Radio Amanecer, donde la Intendente saludo a este ciclo radial por sus 18 años de estar al aire. Allí la Jefe Comunal de 9 de Julio informo que gestiones que se habían realizado ante el MDA, y haber mantenido reuniones, semanas atrás, felizmente, esta ultima semana se nos confirmo que el Ministerio brindara ese aporte, aunque no preciso cuando se hará efectivo, para la adquisición de la piedra, donde será el Municipio quien traerá el material y lo colocara.

Cabe destacar que en el mes de noviembre la Sociedad de Fomento de Carlos Maria Naon procedió a la compra de 364 toneladas de piedra y la Municipalidad sumo la compra de otras 150 toneladas para aplicar en el lugar.

El Acceso

Cabe destacar que el consolidado del Acceso a Carlos María Naon comenzó en el año 2022 donde el gobierno de la provincia de Buenos Aires proveyó la piedra, en un acuerdo que había alcanzado en su momento la ex gobernadora María Eugenia Vidal y que continuo Axel Kicillof, con las canteras de piedra ubicadas en Olavarría y Azul. Por su parte el municipio se hace cargo de el acarreo, labor que se hizo durante el 2021.

El dinero aportado no alcanzo para completar los 18 kms. que componen el acceso desde ruta provincial 65. Fue así que los vecinos de Naon movilizados en que se termine la tan esperada obra en marzo de 2023 se conoció que el Municipio, gobernado por el intendente Mariano Barroso, presento documentación ante el Ministerio de Desarrollo Agrario que la obra estaba finalizada . Cosa que esto hasta sorprendió hasta el ex Intendente Barroso cuando en el MDA demostraron que esto no era asi. Esto se conoció cuando la Sociedad de Fomento hizo publica la situación. En una reunión solicitada en la localidad por parte de la Sociedad de Fomento, comprometió al municipio en terminar la obra, cosa que avanzo en tres kilómetros mas.

En octubre del año pasado (mes de elecciones), el Ministerio de Desarrollo Agrario se comprometio en enviar los fondos restantes para terminar la obra hecho que no se conoce lo transcurrido.