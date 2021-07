El maíz sigue siendo bien mirado en los negocios de la BCR

Este jueves 15 en la jornada de negocios, el mercado que destacó fue el de maíz, con la mayoría de los compradores ofreciendo condiciones de compra, principalmente en los segmentos con descarga inmediata y entregas cortas. Aún así, las ofertas de compra cayeron en el mercado del cereal, en consonancia con la tendencia en Chicago. Por el lado de la soja, las fábricas repitieron las ofertas de compra en el segmento disponible, sin ofertas por la oleaginosa de la próxima campaña. En el mercado de trigo, con la exportación apostada definitivamente sobre los segmentos de la nueva campaña, las ofertas se mantuvieron sin cambios entre ruedas.

En el mercado de Chicago, los contratos de futuros cerraron con saldo dispar. El trigo culmina la rueda con ganancias, a medida que el clima seco en la región norte de las Planicies estadounidenses continúa generando complicaciones para el trigo de primavera. Los futuros de maíz cierran con caídas luego de tres jornadas consecutivas en alza, producto de ventas técnicas, y por pronósticos de clima más frio en las planicies estadounidenses en la próxima semana. Los futuros de soja cerraron con bajas, producto de un informe de crushing en los EE.UU. de NOPA por debajo de lo esperado por los agentes.

Soja

En el mercado de la soja, la oferta abierta de compra por soja disponible y para fijaciones se mantuvo sin cambios entre ruedas, ofreciéndose US$ 330/t sobre el cierre de la rueda de negocios, generalizándose entre las fábricas. La oferta en pesos alcanzaba $ 31.680/t, $ 10/t por encima de ayer. La oferta para entrega en agosto se mantuvo en US$ 331/t, mismo que el día miercoles.

Como se venía viendo en las ruedas precedentes, no se registraron condiciones abiertas de compra por la oleaginosa de la nueva campaña.

Girasol

En el mercado de girasol, se mantuvieron sin cambios las ofertas abiertas para la entrega disponible y para la entrega en la próxima campaña comercial. La entrega disponible se ubicó en US$ 330/t. Al mismo tiempo, la entrega entre diciembre del 2021 y marzo del 2022 nuevamente se ubicó US$ 300/t.

Trigo

En el mercado del trigo tuvimos pocos participantes en mercado por el lado de la exportación, con todas las ofertas de compra apostadas sobre los segmentos de la nueva campaña, con valores constantes entre ruedas.

Por el cereal con entrega en los meses de noviembre y diciembre, la oferta se mantuvo sin cambios en los US$ 195/t. La entrega en enero también se ubicó en US$ 198/t, con febrero en US$ 200/t, mismo que el día de ayer.

Maiz

El mercado de maíz concentró el grueso de la actividad, con varios compradores ofreciendo condiciones con entrega inmediata y contractual, aunque con una caída en las ofertas de compra.

Por el cereal con entrega inmediata se ofrecieron US$ 185/t, cayendo US$ 10/t entre jornadas, aunque sin descartar la posibilidad de mejoras. Para la entrega en agosto, la oferta también caía hasta US$ 190/t, con septiembre en US$ 195/t y octubre en US$ 200/t

En cuanto al segmento de la próxima campaña, se ofrecieron US$ 190/t para el cereal con entrega en marzo, sin cambios en relación con el día miércoles, con las ofertas para entrega en abril/mayo cediendo hasta los US$ 185/t.

Cebada y Sorgo no se registraron ofertas de compra en la jornada