El juvenil basquetbolista de 9 de Julio, Luca Merico es parte de la Pre Selección U15 Masculina

Del 13 al 23 de octubre el preseleccionado Argentina U15 Masculina de Basquetbol lleva adelante una serie de entrenamientos y partidos en vistas de ir conformando el seleccionado U15, avanzando en la preparación hacia la AmeriCup U16, prevista para junio de 2027.

En ese marco, el basquetbolista nuevejuliense Luca Merico, que hasta sus 13 años fue parte del Basquetbol del Club Atlético 9 de Julio, el año pasado compitió vistiendo la casaca de San Lorenzo de Chivilcoy, y desde este año, en Ferrocarril Oeste.

El juvenil jugo como titular este miércoles 14 donde Argentina gano 76 a 60 a Venezuela, y Luca logro cuatro puntos, por lo que tanto, el jugador como su entorno familiar celebraron esta oportunidad que se le ha dado como experiencia. En tanto que el día viernes 16 jugaran contra Venezuela en el estadio de Lanús a las 19:30

El proceso de conformación de la Preselección Argentina U15 Masculina tendrá dos instancias de trabajo durante octubre. Del 13 al 18, un grupo de 15 jugadores se reunirá en las instalaciones del CeNARD, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que del 18 al 23 se llevará adelante una segunda concentración con 18 convocados en diferentes clubes de la ciudad de Neuquén.

Ambas concentraciones darán continuidad al proceso iniciado con los cuatro Campus Regionales de Desarrollo realizados en Santa Rosa (La Pampa), Las Breñas (Chaco), Pergamino (Buenos Aires) y FeBAMBA. Estas nuevas etapas permitirán profundizar la evaluación de los jugadores destacados durante las instancias previas y ampliar el seguimiento de jóvenes talentos de distintos puntos del país.

Durante seis jornadas, los convocados serán parte de entrenamientos y partidos amistosos con el objetivo de sumar nuevas experiencias de competencia. Cristian Santander, Coordinador de Selección Formativas, hizo un balance de este recorrido: «En estos cuatro campus vimos 80 jugadores en un proceso rápido, provechoso y productivo, que me deja muy contento con el talento que recolectamos en todo el país. Es importante también para motivar a chicos y chicas, que sepan que los vemos sin importar el lugar donde jueguen».

El entrenador también destacó el progreso de las categorías formativas durante los últimos años: «Desde la pandemia hacia acá, hubo una explosión de jugadores y jugadoras llenando clubes e incluso academias, lo que llevó a una fuerte mejora en cuanto a técnica individual; ahora el desafío es crecer en lo colectivo».

«A través de los PDF’s buscamos la detección del mejor talento y biotipo posible, y afortunadamente aún tenemos tiempo para observar talentos pensando en el próximo año, con la idea de achicar el margen de error, conformar un seleccionado competitivo y con roles específicos».

En cuanto al staff técnico, la concentración en el CeNARD esta encabezada por Cristian Santander como coordinador y Mauro Polla como entrenador, acompañados por Emiliano Menéndez y Alejandro Silveyra como asistentes, y Marcos Bonicatto en la preparación física. Por su parte, en Neuquén repetirán Mauro Polla y Marcos Bonicatto como entrenador y preparador físico respectivamente, mientras que Lorenzo Ayunta y Mauricio Santangelo serán asistentes técnicos.

CONVOCADOS AL CeNARD (13 AL 18 DE OCTUBRE)

Amadei, Pedro | Instituto (Córdoba) ; Cabrera, Lorenzo | Villa San Martín (Chaco); Caparroz, Ramiro | Pérfora (Neuquén); Catapano, Cayetano | Imperio Juniors (CABA); Galeone, Tiziano | Boca Juniors (CABA); García, Galo | Obras Sanitarias (CABA); Gómez Azpiroz, Manuel | Obras Sanitarias (CABA); Gutel, Fabricio | Boca Juniors (CABA); Lamberti, Jano | El Tala (San Francisco); Merico, Luca | Ferro Carril Oeste (CABA); Morel Phol, Luca | La Unión de Colón (Entre Ríos); Panero, Juan Cruz | Instituto (Córdoba); Pesci, Matías | La Emilia (Santa Fe); Requejo, Facundo | Atlético Rafaela (Santa Fe); Rossini, Santino | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe).

CONVOCADOS A NEUQUÉN (18 AL 23 DE OCTUBRE)

Amadei, Pedro | Instituto (Córdoba); Ávalos Spotorno, Benicio | Obras Sanitarias (CABA); Ayala, Genaro | Ameghino (Córdoba); Cabrera, Lorenzo | Villa San Martín (Chaco); Caparroz, Ramiro | Pérfora (Neuquén); Catapano, Cayetano | Imperio Juniors (CABA); Galeone, Tiziano | Boca Juniors (CABA); García, Galo | Obras Sanitarias (CABA); Giorgetti, Lucas | Independiente (Neuquén); Lamberti, Jano | El Tala (San Francisco); Madinier, Facundo | Tres de Febrero (CABA); Merico, Luca | Ferro Carril Oeste (CABA); Navarrete, Felipe | Pérfora (Neuquén); Ojeda, Lorenzo | Atenas de Carmen de Patagones (Río Negro); Peralta, Lucas | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe); Requejo, Facundo | Atlético Rafaela (Santa Fe); Rodríguez, Dante | Náutico Zárate (Buenos Aires); Rossini, Santino | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe).