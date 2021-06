El intendente de Lincoln que esta internado por covid en Junin, lo acusan de llevarse un respirador «personal» del Hospital municipal

Este jueves (17/06) se conoció que el intendente de Lincoln, Salvador Serenal (Juntos por el Cambio), decidió internarse en una clínica privada de Junín porque empeoró su cuadro de coronavirus, y se llevó uno de los respiradores del Hospital municipal.

“Es una práctica habitual”, explicaron desde el municipio al diario La Nación, justificando que el jefe comunal se haya llevado un aparato del Hospital local. Pero ese dato no figuraba en el parte de salud que difundió la Comuna cuando notificó a los ciudadanos sobre el traslado del intendente.

“Hace unos 10 días había sido diagnosticado positivo de coronavirus y cursaba la enfermedad con tratamiento en su domicilio”, decía el parte.

“Para atención de eventuales complicaciones, siendo que por sus antecedentes es paciente de riesgo y por voluntad de su familia, se decidió internarlo en Junín”, indicó el secretario de Salud, Sergio Lorenzo, en el comunicado que se subió al perfil de Facebook del gobierno.

El lugar al que fue derivado Serenal, es la clínica Pequeña Familia, situada en el partido de Junín a 65 kilómetros de Lincoln.

“Pese a que la voluntad del mandatario era internarse en el Hospital Municipal y continuar siendo atendido por el personal de Salud de Lincoln, por pedido expreso de sus familiares más allegados accedió a internarse en Junín”, indicó el parte de prensa que en ninguna parte revela que se llevó un respirador municipal para la clínica privada de Junín.

En diálogo con La Nación, fuentes municipales confirmaron el envío del equipo que se utiliza para tratar casos graves de neumonía bilateral producto de la infección por el virus SARS-CoV-2. “Él no necesitó el respirador. Solo utilizó un tubo de oxígeno para el traslado. Pero como la clínica no tenía más respiradores le dijeron que se llevara uno propio”, explicaron.

“El accedió a un pedido de la familia que viene muy golpeada por la pandemia del coronavirus desde diciembre del año pasado, cuando se enfermó su mamá, su papá y su hermano más chico. Incluso su papá murió por Covid-19. Estaban muy golpeados emocionalmente y por eso aceptó el pedido de su familia”, argumentaron desde su entorno.

Luego remarcaron: “El intendente nunca fue respirado. Pero la clínica que lo recibió fue la que pidió uno en caso de que necesitara un respirador. Se accedió al pedido de la clínica y se llevó el respirador”.

“Se trata de una práctica habitual. No es algo que no se haya hecho antes. Cuando viajan pacientes politraumatizados, muchas veces, se llevan también los respiradores”, argumentaron.

Luego agregó que el intendente evolucionó favorablemente luego del traslado así que no necesitaron utilizar el respirador y que «ya lo devolvieron» al hospital.

En tanto, desde el Frente de Todos remarcan que el equipo no pertenecía a la comuna si no que fue, a la vez, “prestado” por el hospital regional de Junín, ante la emergencia sanitaria.

Así lo aseguró al portal Infocielo Juan Pezzi, concejal opositor a Serenal y director asociado del HIGA Abraham Piñeyro de Junín. “Desde el hospital de Junín le prestamos tres respiradores al hospital municipal de Lincoln para que tengan en el caso de eventualidad”, aseguró el funcionario, que lamentó el uso que se dio a esos equipos.

Es que, dijo, si bien los “préstamos” de institución a institución son habituales -y requieren que se realicen trámites y se eleven actas- “no se pueden hacer para el uso particular de una persona. Este respirador se prestó para que lo utilice eventualmente el intendente Salvador Serenal” que, para peor, “lo tenía al lado de su cama de terapia intermedia, sin uso”.

Por eso, anticipó que el espacio trabaja para elevar las denuncias correspondientes y que la Justicia investigue. A nivel político, se trabaja en un pedido de interpelación para el Jefe Comunal, que deberá dar explicaciones una vez que se reponga de su afección.

Pero la polémica no termina allí, ya que desde el Frente de Todos reclaman que el intendente haga uso de la licencia. Según la Ley Orgánica de las Municipalidades, así debe proceder cada vez que deba ausentarse de sus funciones por plazos mayores a cinco días.

Serenal, aseguró Pezzi, “no se tomó licencia a pesar de que hace más de once días que no está en funciones”, por lo cual, dijo, hoy “Lincoln está acéfalo”. “Es un escándalo, me asusta muchísimo”, admitió.

Otro tema que llama la atenciones que el intendente Salvador Serenal no esté ni siquiera inscripto para recibir la vacuna contra el coronavirus, pese a que padece condiciones de riesgo. “Gracias a esa actitud, hoy el sistema de salud tiene un respirador menos a disposición, porque está reservado para uso personal de una persona que no se quiso vacunar”, fustigó el concejal opositor