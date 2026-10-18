El Hockey de Atlético 9 de Julio fue se de un encuentro de «Mini Hockey»

La cancha de Hockey del Club Atlético 9 de Julio fue sede de una nueva fecha del Mini hockey programado por la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, con la presencia del local y de delegaciones de los clubes San Martín de esta ciudad, Huracán de Carlos Casares y Ciudad de Bolívar.

Para poder desarrollar partidos de las categorías formativas, se instalaron dos canchas para 8va, otras dos para 9na y tres para 10ma, contando con la participación de más de 150 jugadoras, que se divirtieron jugando y demostrando sus progresos, representando el futuro de este deporte. Arbitraron todos los partidos las jugadoras de las divisiones competitivas del Club Atlético.

Debe destacarse la cantidad de personas trabajando y colaborando para el éxito de la jornada, que congregó a un numeroso público y muchos vehículos, estacionados alrededor de la cancha y aprovechando muy bien el lugar donde se instalará la cancha N° 2., contando con un amplio espacio que permitió también estacionar autos de los concurrentes a la vecina cancha de rugby, donde hubo partidos al mismo tiempo.

Y como es habitual, hubo un excelente servicio de cantina y parrilla, muy bien aprovechado, sobre todo por la gente que vino de las otras ciudades.