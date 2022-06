El Gobierno presenta el proyecto de renta inesperada

Un mes y medio después de haberlo anunciado, el Gobierno nacional presentará este lunes un proyecto de ley de renta inesperada, con el que busca redistribuir las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas a partir del shock generado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

El acto está previsto para las 17 en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, y se espera que participen el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Martín Guzmán.

El proyecto fue anunciado oficialmente el lunes 18 de abril, pero como tantas otras cosas quedó postergado por la interna imperante en el seno del Gobierno. Al presentar la iniciativa, el ministro Guzmán explicó esa vez que «se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar, de un desarrollo equitativo, de la pobreza infantil y mayor inclusión social».

Para tal fin, anunció en esa oportunidad el titular del Palacio de Hacienda, convocarán a representantes de los sectores empresariales, laborales y políticos para trabajar «en la construcción de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada que no es producto de inversiones adicionales, sino el shock de la guerra».

El criterio para aplicar una alícuota sobre el componente de ganancia inesperado se enfoca en un conjunto de empresa que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. Se aclara que esa no es una condición única, sino una condición necesaria.

Según el ministro de Economía, el 1% de las empresas alcanzaron ganancias superiores a los $1.000 millones. La ganancia incrementada en forma significativa se contempla con respecto a 2020. De este impuesto queda fuera el sector PyME.

En 2021 tan solo el 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron una ganancia semejante.

Se contemplará también que la ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado en forma significativa respecto a 2020 y el margen de ganancia también tiene que ser anormalmente elevado.

Se contemplan consideraciones especiales para aplicar el gravamen, teniendo en cuenta por ejemplo que el gobierno busca fomentar la producción, con lo que reducirían la alícuota en caso de que los ingresos inesperados sean canalizados hacia la inversión productiva. La contribución en ese caso será menor.

Economía evalúa aplicar una alícuota extra que sería de un 15% por encima del 35% de las ganancias. Abarcaría empresas, no personas humanas, y sería deducible en caso de que las empresas realicen inversiones o tomen personal.

Cabe recordar que el impuesto a la riqueza impulsado en 2021 por Máximo Kirchner se denominó Aporte Solidario y Extraordinario y recaudó $247.503 millones.

El Fondo Monetario Internacional publicó en su informe denominado «Perspectivas de la Economía Mundial» una recomendación a los países con margen fiscal acotado medidas como «aumentos temporales en el impuesto a las ganancias corporativos diseñados para capturar el exceso de ganancias relacionado con la pandemia».

Voces a favor

El diputado Carlos Heller aclaró que «si bien aún quedan por conocerse los alcances de la norma, se plantea gravar con una alícuota el componente del beneficio extraordinario que obtuvieron algunas empresas por el alza significativa de los precios internacionales».

«Se agrega además la condición de que ?el margen de ganancia también tiene que ser anormalmente alto en 2022 y se establecerá un criterio que, si la renta extraordinaria se canaliza hacia la inversión, la contribución será menor'», puntualizó el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que concluyó: «Los recursos fiscales derivados de esta iniciativa se canalizarían, en parte, a financiar un refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables y a quienes más les aquejan los efectos inflacionarios».

El titular del bloque oficialista, Germán Martínez, señaló al anunciarse el proyecto que «estamos tomando una mínima situación de renta inesperada por parte de un grupo muy minúsculo que, en una situación global muy compleja donde los precios de alimentos y energía han cambiado radicalmente sus valores y han generado procesos de ganancias inesperadas, estamos viendo si una mínima parte lo volcamos para los sectores más vulnerables».

Otro pronunciamiento favorable fue expresado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien señaló que «muchas de esas empresas son multinacionales, que producto de la guerra de Rusia y Ucrania tienen una rentabilidad extraordinaria, donde por precio y cantidad el nivel de exportación es inédito. Sobre eso es que se piensa aplicar una alícuota».

Posiciones en contra

Para el tributarista César Litvin, «hay que tener en cuenta que las empresas que sean alcanzadas ya pagan Ganancias. Además, ¿qué pasa si las empresas alcanzadas tuvieron otras pérdidas que compensan esas ganancias que se les cuentan?». Litvin considera que «es obvio que va a haber mejores resultados este año, porque el año pasado todavía había pandemia y algunas actividades seguían con restricciones».

«Como el Estado no se achica y no reduce los gastos, se inventan estos impuestos que lo único que hacen es seguir generando total desconfianza en la seguridad jurídica del país y seguir impulsando a las empresas a irse del país, en lugar de seguir creando riqueza», señaló Gabriel Hermida (Auren Argentina, en tanto que Gustavo Idígoras (presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina), sostuvo: «Esto no hace más que poner más presión a las empresas que tratan de sacar al país adelante, sobre todo las exportadoras».

El bloque Córdoba Federal, clave en toda negociación que pretenda afrontar el oficialismo en una Cámara baja tan pareja numéricamente hablando, ya adelantó que «no vamos a apoyar ningún aumento de impuesto. Y ?Renta inesperada’ es otro aumento encubierto a los sectores del campo. De ninguna manera vamos a apoyar algo semejante».

