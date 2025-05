El Gobierno busca los dólares del colchón para que se usen “sin dar explicaciones”

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que desde el Gobierno nacional buscarán avanzar en una serie de desregulaciones para que la gente saque los dólares del colchón y los empiece a usar sin tener que dar explicaciones al fisco sobre el origen de los fondos.

“Queremos que se usen los dólares sin dar explicaciones. Que se usen para comprar lo que sea”, dijo Caputo al hacer referencia a la iniciativa que buscará incentivar a que la gente use la moneda estadunidense que tenga atesorada y no haya blanqueado. En ese sentido, confirmó que se trabaja en una serie de desregulaciones para facilitar el uso de dólares para gastos domésticos. “Hablé del tema y se armó un lío bárbaro. Se dijeron cosas erróneas, otras no tanto”, confesó.

El titular de Hacienda confirmó que se trabaja en una normativa para que los argentinos puedan usar sus dólares no declarados en consumos como electrodomésticos, autos o propiedades. Según explicó, el objetivo principal consiste en remonetizar la economía sin recurrir a la emisión de pesos. “Nosotros no emitimos pesos. Si queremos mantener un crecimiento del 6% con este nivel de monetización, en el mediano plazo es insostenible”, advirtió.

Caputo afirmó que en la actualidad “hay muchísimos más dólares que pesos”, por lo que apuntar a una mayor circulación de esa moneda extranjera permitiría consolidar el nivel de actividad. “Necesitamos que haya más dinero en la economía. Eso es lo que se llama remonetización”, dijo.

Cabe destacar que de acuerdo con datos del Indec, a fines de 2024, los argentinos tenían US$271.247 millones guardados fuera del sistema. Se trata de una cifra que el organismo estadístico actualiza trimestralmente, y se publica el informe “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”. Ese número comprende tanto a las divisas (dólares u otras monedas) que se guardan en cajas de seguridad, en cuentas fuera del sistema local o “debajo del colchón”.

El ministro indicó que las medidas tendrán que ver con decisiones que tomarán el Banco Central, el Ministerio de Economía y ARCA. “Para que sea un país normal, nadie te pide explicaciones como gastas la plata”, sumó.

“Es un cambio cultural que hay que explicarlo bien”, sentenció, aunque reconoció que la medida podría generar críticas. “Polémica va a generar siempre, porque del otro lado tenés gente que quiere que al país le vaya mal”, cerró.

IVA: competencia entre provincias

En otro tramo de una entrevista en el streaming La Casa, Caputo dio detalles sobre la reforma tributaria en la que trabaja el equipo económico de Milei y que busca “generar competencia” entre las provincias. “En términos del IVA, la idea es generar competencia impositiva entre provincias, particularmente”, adelantó.

Y aunque aclaró que esa reforma no tiene fecha aún porque “los tiempos los define el presidente Javier Milei”, el esquema que él imagina para el IVA sería: “Hoy estamos en niveles del 35%; la Nación aporta un 17% y cuando mirás las provincias están en 15%. La mejor forma es hacerlos competir, entonces, ¿cómo hacés para que tengan incentivo? Con competencia: habrá algunas que digan que les conviene bajarlo porque más empresas se radican y facturan más. Nosotros cobraremos lo que le corresponde a Nación sobre el 21% y las provincias pondrán su propio IVA”.