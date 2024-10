El Gobierno adelantó que la reestructuración del trámite de licencias «es inminente»: ¿Cómo será?

Este viernes, el ministro de Desregulación y Modernización del Gobierno, Federico Sturzenegger, anunció que el decreto que oficializará el nuevo el nuevo código de tránsito es “inminente”. La normativa traerá consigo cambios significativos, entre los cuales destaca la forma en que se llevarán a cabo las renovaciones de las licencias de conducir, eliminando la obligación de realizar el trámite de manera presencial.

En una entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger explicó que el reglamento ya fue rediseñado y que el Gobierno se encuentra en el proceso de aprobación de los DNU necesarios para su publicación en el Boletín Oficial. «Hemos realizado cambios bastante grandes con el objetivo de ir a un sistema de mayor simplificación», aseguró.

Entre las reformas más relevantes, el ministro detalló cómo se implementará la renovación del registro para conductores de entre 18 y 65 años, quienes ya no tendrán que hacerlo de forma presencial, similar a lo que ocurre en Estados Unidos. «Cuando se necesita renovar el registro, uno no tiene que volver a probar que sabe manejar, porque uno no se olvida», introdujo Sturzenegger. «Lo relevante es tu cognición psicofísica, cómo estás de la vista, de la audición», añadió, planteando la pregunta sobre si esta evaluación debe realizarse en el registro o si puede llevarse a cabo con un médico o en un lugar autorizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El ministro enfatizó la necesidad de mantener estas evaluaciones para asegurar la seguridad tanto de conductores como de peatones, pero remarcó que deben ser realizadas de una forma más sencilla para desahogar el trámite. «Tenemos que ser muy cuidadosos de que estas simplificaciones que hacemos no pongan en riesgo la seguridad”, afirmó

También aclaró que «la ANSV dirá quiénes son los médicos e instituciones autorizados para esta certificación, pero dada esta validación, la gente no necesariamente tendrá que ir a hacerlo al registro». Aunque se permitirá esta simplificación hasta los 65 años, Sturzenegger especificó que para quienes superen esa edad, «por razones obvias, pedimos que vengan».

Finalmente, el ministro aclaró que «esto que vamos a hacer es en la reglamentación del código de tránsito nacional, a la que las provincias y los municipios tienen que adherir. Si un municipio decide no adherir y continuar con las viejas prácticas, lo puede hacer».