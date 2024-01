El ex ministro de seguridad Berni criticó a los intendentes que cajonearon la reforma policial

Un día después del asesinato de Umma, la hija de nueve años de uno de los custodios de Patricia Bullrich, el exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió a cuestionar a intendentes y legisladores del espacio al que pertenece por no avanzar en la reforma policial que propuso tiempo atrás.

“Muchos de esos que hablan de las policías locales, hubo intendentes que cajonearon el proyecto de reforma policial”, lanzó Berni al hacer referencia al proyecto elevado al Senado bonaerense en 2022 para modificar el régimen laboral policial con el foco puesto en la formación permanente, con cambios en los ascensos, sanciones y licencias de los más de 90 mil agentes que integran la fuerza.

“La Cámara de senadores de la provincia cajoneó el proyecto de reforma policial. No voy a permitir que la vicegobernadora (por Verónica Magario) lo haga”, dijo el ahora senador provincial, quien al analizar el crimen de Umma sostuvo que la problemática no se resuelve con más patrulleros o policías, sino hacer foco en la prevención del delito.

“La policía de Buenos Aires es la que más rápido resuelve sus homicidios. No es común que en menos de 12 horas los tengan identificados, hayan detenido uno y estén buscando a los otros”, consideró. “No estamos enfrentándonos a grupos terroristas, son pibes que no tienen ni donde esconderse después de cometer el delito. Es inaceptable que en la Argentina tengamos este problema, cuando no es difícil terminar con este flagelo”, opinó a Radio 10.