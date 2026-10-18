El evento Niño y los riesgos de inundaciones fue tema abordado entre la Bolsa de Cereales y el Ministerio de Seguridad

Autoridades de la Bolsa de Cereales y del Centro de Corredores mantuvieron un nuevo encuentro de trabajo con la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en el marco de la agenda conjunta que ambas instituciones vienen desarrollando sobre temáticas vinculadas al sector agroindustrial. En esta oportunidad, se analizaron el impacto del fenómeno de El Niño en el agro, el contrabando de granos y la cooperación entre el Estado y el sector comercial agroindustrial.

El director ejecutivo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, presentó las acciones preventivas que se llevan adelante frente a El Niño y al riesgo de inundaciones en la Cuenca del Plata. En ese sentido, destacó el monitoreo conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la coordinación con las provincias y el despliegue preventivo de fuerzas federales en las zonas potencialmente afectadas.

Asimismo, la reunión incluyó el análisis de las estadísticas vinculadas al contrabando de granos. El director nacional de Estadísticas, Marcos González, presentó un informe sobre las incautaciones registradas entre 2024 y mediados de 2026. Según el relevamiento, en 2025 las intervenciones con incautaciones disminuyeron un 70%, con una caída del 83% en el caso de la soja, sin que se identificaran cambios relevantes en las modalidades delictivas ni desplazamientos hacia otras rutas.

El informe remarcó además la fuerte relación entre la brecha cambiaria y el contrabando de granos y cereales: Por cada reducción de 10 puntos porcentuales en la brecha cambiaria, se observa una reducción de 7 intervenciones mensuales promedio con incautación de granos y cereales. De este modo, se concluyó que tanto la brecha cambiaria como los derechos de exportación constituyen incentivos económicos relevantes para esta actividad ilegal.

Participaron del encuentro, por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la ministra Alejandra Monteoliva; la directora de Cooperación Internacional, Cornelia Schmidt-Liermann; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el director nacional de Estadísticas, Marco González. Por la Bolsa de Cereales estuvieron presentes su presidente, Ricardo Marra; el vicepresidente 2°, Luis Zubizarreta; el secretario, Carlos Galíndez; y el tesorero, Diego Cifarelli. En representación del Centro de Corredores asistieron su presidente, Daniel Fernández; el vocal Marcos Hermansson; y el gerente, Jorge La Salvia.