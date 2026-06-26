El escenario ganadero en números: claves y tendencias para la toma de decisiones

En Grupo Cencerro, a partir del análisis de datos del mercado actual y la realidad productiva de las más de 220 empresas agropecuarias a las que acompañamos, queremos compartir nuestras principales consideraciones sobre el momento que atraviesa la ganadería.

Nuestro objetivo con esto es que quienes pertenezcan a la cadena de la producción de carne puedan acceder a información que pueda serle útil para conocer como está el mercado actualmente y que decisiones tomar de acá en adelante.

Como punto de partida, la producción de carne bovina registró una caída interanual del 12,1% en abril, con una faena de 960 mil cabezas, marcando su nivel más bajo para este mes desde 2017.

Sin embargo, este descenso fue compensado parcialmente por un incremento interanual de 6 kg en el peso promedio de faena. En el escenario actual, el mercado ganadero registra un incremento interanual del 128,9% en el valor de los vientres, lo que refleja una clara estrategia de retención por parte de los productores.

A esto se suma un alza del 83,7% en el precio del ternero durante los últimos meses. Asimismo, los valores generales de la hacienda continúan sosteniéndose por encima de los índices de inflación. Integrando al negocio del feedlot a este análisis, se observa una clara recuperación de la actividad impulsada por el retorno a los márgenes positivos.

Durante el mes de mayo, el margen bruto alcanzó en ciertos planteos los $56.000 por cabeza, acompañando un nivel de ocupación en los corrales que ascendió al 73,3%.

Pensando en los próximos meses, es clave tener en cuenta los siguientes puntos:

● La relación ternero/novillito se mantiene favorable. ● La relación novillito/maíz cayó levemente durante mayo, aunque permanece 17% por encima del año pasado. ● La relación vientre/ternera mejoró significativamente, favoreciendo la retención y reposición.

Mercado internacional En el plano internacional, las exportaciones del primer trimestre alcanzaron los USD 1.029 millones, registrando un incremento interanual del 53%.

Este excelente desempeño se explica por una doble combinación favorable: una mejora del 31,4% en los precios internacionales y una expansión del 16,1% en los volúmenes embarcados. Actualmente las exportaciones representan el 28,6% de la producción nacional.

Algunos datos a tener en cuenta:

● La Cuota Hilton cotiza en USD 21.500/t, manteniéndose 22,9% por encima de los valores del año pasado. ● Los precios de exportación hacia China continúan más de 30% por encima de los niveles de 2025. ● Estados Unidos incrementó significativamente su participación como destino de exportación.

¿Qué nos muestra el contexto económico actual? Que los ingresos reales del sector exportador crecieron entre 17% y 33% interanual según destino, pero la apreciación cambiaria continúa siendo un desafío para la competitividad exportadora. Si hablamos de consumo interno, el asado aumentó 64,8% interanual, superando ampliamente la inflación y la carne vacuna continúa encareciendo respecto al pollo y al cerdo.

A modo de cierre, el escenario ganadero actual nos presenta un tablero de doble entrada. Por un lado, tenemos indicadores muy alentadores: el negocio de la retención se afianza, el feedlot recupera terreno y el mercado internacional tira del carro con precios y volúmenes robustos.

Por otro lado, no podemos ignorar las luces de alerta que encienden el atraso cambiario para la exportación y un mercado interno donde el consumidor siente el impacto en el mostrador frente a otras carnes.

Por Grupo Cencerro, Profesionales del Campo