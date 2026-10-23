El equipo de Newcom de Atlético 9 de Julio en el Torneo Sudamericano de Uruguay

Desde hoy viernes 23 y hasta el domingo 25, se desarrolla en Uruguay, el Torneo Sudamericano de Newcom, categoría mixto +50, con participación de nueve equipos de las Repúblicas Argentina, Uruguay y Paraguay, a disputarse en la ciudad de Paso de los Toros, provincia de Tacuarembó, en el gimnasio cubierto del Club local.

Por la Argentina intervienen cuatro equipos, designados por la Federación Argentina de Voley, Secretaría de Newcom, de acuerdo al ranking Nacional del año pasado, que como es sabido lidera el equipo del Club Atlético 9 de Julio, conocido en su ambiente como Kosiukos, que además fue el campeón Argentino en el torneo disputado en Santiago del Estero; y lo acompañan los equipos del CEF N° 28 de Posadas, Misiones (Leones); el de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Capilla del Señor, Córdoba (Delfines); y el C.A.Nazarenos de Puerto Rico, Misiones.

Y del Uruguay intervienen el equipo local, de Paso de los Toros y los conocidos como Iguanas, Elite y Entreverado, de Montevideo más el de la ciudad de Encarnación, Paraguay.

Los antecedentes de esta temporada permiten esperar una gran actuación del conjunto de 9 de Julio, que ya excede los límites del país llevando su juego a la vecina República del Uruguay, a la que parte mañana jueves.