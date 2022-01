El Dr. Sebastián Malis brindo precisiones sobre su designación en el Ministerio de Transporte y aclaro una confusión

El Dr. Sebastián Malis que en diciembre último solicito licencia en su función de Concejal electo en las ultimas elecciones del 14 de noviembre 2021, fue designado este último martes 25 como Director de Acceso a la Información y Transparencia del Ministerio de Transporte, en síntesis es el área que debe velar en que todo acto público del Ministerio sea de manera transparente además quien acuda por la información pueda dar con la misma.

Cabe destacar que dicho Ministerio viene desde hace 3 / 4 siendo la cartera pública nacional con mayor transparencia; y sobre su convocatoria Malis agradeció la confianza que ha depositado el Ministro Alexis Guerrera, para cumplir esta labor.

Sin embargo la designación de Malis no fue en lo periodístico de la mejor manera para el abogado nuevejuliense, ya que un artículo del Diario de La Nacion, objeta su designación y la de otros funcionarios de distintos ministerios, por no cumplir con ciertos requisitos, como el de tener un título universitario y la ausencia de un posgrado en la especialidad que pide la norma, subraya el matutino capitalino.

Ante la consulta con el Dr. Sebastián Malis evaluó que es una opereta no contra mi persona, si para con el Frente de Todo, pero me parece un mal uso como ejemplo de mi situación en querer justificar en lo que es un proceso normal en la administración pública, en esta y todas las administraciones, sostuvo.

Malis aclaro que la nota de La Nación, subraya que “en mi caso no dice que no tengo título universitario, si dice que no tengo un Magister en especialización en la materia, y debo aclarar que no existe un curso de post grado en acceso a la información y transparencia, es por esto que yo y todos los directores anteriores, incluso quien me precedió en el cargo es la Lic. Marianela López, han sido designado por el mecanismo de excepción, y si hay un título habilitante más cercana es la de abogado, esta es mi situación. Además no existe un post grado en la materia, explico a El Regional Digital.

En cuanto a la responsabilidad que llevara adelante, el nuevo Director de Acceso a la Información y Transparencia, recordó que el Ministerio esta ranqueado primero en la transparencia, y el trabajo que realizo Marianela López, dijo que la vara es alta y el desafío es mantener ello, que es lo que ha solicitado el Ministro Guerrera que se tenga un rol activo en el contralor en todo lo que es el Ministerio de Transporte, comento.