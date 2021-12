El dolor y calvario de una Madre

Hola, mi nombre es Sandra Vázquez, quería contarles a modo de Información para evitar que a otros no le suceda lo mismo… El día 14 de agosto del 2021 en la hora de la mañana, mi hijo Toledo Cristian venia para su casa, en las calles Urquiza y Chacabuco, habían colocado unos tambores, sin señalización alguna, esa mañana la niebla impedía tener una visual optima, sumada a la no señalización correspondiente de los mismo, mi hijo se lo lleva por delante eso le causó fuertes golpes, y el día 15 de agosto se lo traslada al Hospital Bicentenario De Monte Grande en Buenos Aires.

A los dos días recibí un llamado del Oficial Greco Ezequiel quien me manifestó que estuvo de turno el día del accidente era para ver cómo se encontraba mi hijo y hacer el seguimiento para ver como seguía, Después el Oficial nunca volvió a comunicarse conmigo.

La Municipalidad nunca se interesó que le pasó a mi hijo hubo un silencio absoluto de parte de ellos.

Estuvimos dos meses en Monte Grande en el Hospital Bicentenario, Cristian fue trasladado nuevamente al Hospital 9 De Julio el día 15 de Octubre sin nosotros la Familia estar al tanto, nadie se responsabilizó por terrible negligencia, tanto el Hospital de Monte Grande como acá en el Hospital de 9 De Julio, yo como Mamá volví a pedir por favor un nuevo traslado a un Centro Especializado en Neuroglia, ya que traslado nuevamente a Buenos Aires al Hospital Gandulfo, sin imaginar que comenzaría el camino más duro y difícil para mí y mi familia, el día 20 de Noviembre de 2021 siendo la 1:20 de la madrugada recibí el llamado más doloroso que una Madre puede recibir: mi hijo qué hacía un par de horas lo había visto con mi hermana, acababa de fallecer con todo el dolor que esto produce tuve que hacerme presente en el hospital fui acompañada por dos familiares todo parecía que iba hacer fácil de resolver sólo estaba pidiendo el traslado de mí hijo y listo pero a las 4:30 horas de la madrugada me informan que no se realizara la entrega del cuerpo de mi hijo porque había una causa abierta en el lugar del accidente, el médico preguntó y nos informó que debíamos presentarnos en la Comisaría 8va. de Temperley; entre las 7:50 de la mañana cuando llegamos al lugar nos atendieron excelentemente dándonos todas las explicaciones de lo que debíamos hacer y todos los pasos a seguir.

Fue así que llamamos a 9 de Julio y comenzó el calvario por 7 horas, la misma no se quería hacer cargo de tomar el trámite, aduciendo que falleció en Bs.As tuvieron que intervenir las Oficiales llamando ellas mismas haciéndoles entender que acá no se podía iniciar nada porque no se pueden abrir dos; es pendiente por la misma Causa, tanto fue así que intervino el Comisario y los Fiscales de Bs.As para que la Oficial Bonano Veronica de 9 de Julio entendiera que el trabajo lo tenía que hacer Ella, luego de Enojarse y tratarnos muy mal, nos contestó que nosotros la familia teníamos que llamar acá a la Fiscalía de 9 de Julio, acá en 9 de Julio se hacían los desentendidos tanto como la Oficial Bonano V.; y la Fiscal Ana Sanz luego llamamos en desesperación al Oficial Ezequiel Greco para explicarle porqué era el que llevaba la Causa y también se izó el desentendido que el no sabía lo que nosotros le estábamos pidiendo, luego nos llamó después de 7 horas de discusión entre Oficiales, Comisarios y Fiscales de acá y de Bs.as, Los de acá de 9 de Julio entendieron que eran ellos que debían hacerse cargo de la situación y comenzar con todos los tramites pertinentes. Que mi hijo falleció el 20 de Noviembre y me lo entregan después de 5 días por ser finde semana largo y no saber qué hacer.

Realmente una burocracia y una VERGUENZA en semejante Dolor. «Por ser un finde semana largo y la Fiscal no se quería hacer cargo porqué a ella no le Pertenecía.»

«Era finde largo para ellos, pero bien que el mismo día BARROSO Ordenó levantar y señalizar el lugar del echó».

Sandra Vázquez

DNI: 22.630.478