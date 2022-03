El diputado Tetaz impulsa un proyecto de ley para que “las retenciones pasen a ser historia en Argentina”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, visitó este viernes Expoagro 2022 Edición YPF Agro y se mostró gratamente sorprendido por la dimensión y convocatoria de la muestra a campo. “Estoy muy contento de recorrer la exposición de la producción en Argentina, donde está la gente que todos los días se levanta y pone en marcha al país, es impactante el tamaño”, dijo el legislador.

“El campo es el principal proveedor de divisas de Argentina y de insumos para la industria alimenticia, genera puestos de trabajo directos para más de 450.000 personas y de los 300.000 productores registrados en el último censo la mayoría, el 95%, son pequeños, es decir que es un sector que dinamiza los pueblos y el país”, destacó el economista.

Con relación a la política económica del gobierno nacional, Tetaz señaló: “Es increíble que el Gobierno trate de hacer rentables algunas actividades subsidiándolas y paradójicamente paga esos subsidios con impuestos que hacen que las actividades que sí son rentables no lo sean. Al tiempo que indicó que “en los sectores productivos nadie pide subsidios, lo único que piden es que les den libertad para poder trabajar, que los dejen vender su producción”.

Para el diputado, las medidas que se toman desde el Ejecutivo son insólitas. “Estamos hablando de que el Estado no los deja exportar cuando se necesitan los dólares más que nunca”. Y para ilustrar la situación, contó: “La semana pasada estuve con el embajador de Taiwan y me pedía carne argentina, me dijo que va al ministerio de Agricultura y le dicen que no, que no tienen la carne disponible, es insólito”, expresó.

Para Tetaz, Argentina necesita reformas importantes: “En primer lugar, una reforma monetaria que elimine el cepo y cree un Banco Central independiente; luego una reforma laboral con reglas de juego para las pymes, lo que va a impactar en la producción agropecuaria directamente; una reforma del Estado para que sea menos burocrático; una reforma estructural del sector exportador eliminando impuestos; y eliminar impuestos a la producción”, enumeró.

En referencia a la cuestión impositiva, manifestó: “No conozco ningún productor que no te diga “yo estoy de acuerdo con el impuesto a las ganancias, cobrame si gano”, pero acá les ponemos impuestos antes de ganar e incluso impuestos a actividades que queremos promover; ese tipo de cosas no se pueden tolerar más, se tiene que terminar en Argentina”.

Asimismo, Tetaz se refirió a la propuesta que impulsan desde su bloque para modificar el régimen de derechos de exportación. “Yo soy cofirmante de un proyecto de ley del diputado Pablo Torello que busca que la Ley de Producción Agroindustrial que va a elevar el Ejecutivo al Congreso, sea complementada por una serie de iniciativas entre las cuales, la número uno, es empezar a bajar las retenciones en un esquema que seguramente va a ser gradual y que, de aprobarse, se daría en los próximos cinco años”, dijo el economista.

“Entendemos las necesidades financieras del Gobierno, nadie está pensando -creo que en el sector productivo tampoco- en que se puedan eliminar de la noche a la mañana, pero tiene que haber una previsibilidad que estipule que, en un plazo de cuatro, cinco o seis años -si no conseguimos hacerlo antes- las retenciones pasen a ser parte de la historia en la Argentina”.