“El despegue no se alcanzará solamente con unificar el tipo de cambio o sacar las retenciones”

El presidente de la Federación de Acopiadores pronunció un discurso de alto voltaje en la despedida de fin de año que realizó la entidad.

En medio de fuertes acusaciones contra los exportadores por la implementación del dólar diferencial que estableció este Gobierno, Fernando Rivara, sostuvo en su discurso que “el despegue de Argentina no se alcanzará solamente con unificar el tipo de cambio o sacar las retenciones. Estas dos medidas son necesarias pero no suficientes”. Y añadió: “No hay sector que no haya manifestado la absoluta necesidad de incrementar las exportaciones. Sin esta meta no tenemos destino. Con ese objetivo, en 2020, se creó el Consejo Agroindustrial Argentino, integrado por 61 cámaras que apostamos por el desarrollo sustentable, inclusivo y federal, presentamos proyectos de ley, acciones, normas, mejoras eficientes que no siempre fueron escuchadas por la política”.

Rivara manifestó que “se necesita un Consejo Agroindustrial fuerte pese a las diferencias”. Y explicó: “Seguramente conocen los debates que tenemos con la exportación por el decreto 597/23. Pero eso no impide saber que tenemos desafíos comunes que debemos enfrentar unidos”. Citó “las implicancias que tienen para toda la agroindustria temas como las resoluciones de la COP 28 de Dubai o las exigencias de Europa sobre la procedencia de la soja y la ganadería de zonas libres de deforestación, las trabas aún vigentes de EEUU a la importación de limones o la resolución A7600 del BCRA castigando a los productores que siembran soja”. Y agregó: “que temas como la conectividad rural, la ley de BPA, y la actualización de la ley de semillas, de seguros o la de warrants son necesidades imperiosas y comunes a toda la cadena”.

“Si queremos exportar urge tomar medidas sobre los gastos de fobbing que tiene el uso de contenedores. Poner mercaderías dentro de un contenedor tiene un sobrecosto de U$S 1.000 dólares respecto de Brasil. Esa diferencia de U$S 50 por tonelada deja fuera de mercado a una cantidad enorme de empresas”, detalló el titular de los Acopiadores.

Para Rivara no se puede perder un solo día: “el Estado debe poner límites a los bloqueos de empresas por patotas que obran con total impunidad. Se debe terminar con una AFIP que se usa como arma para castigar a opositores, de oscuros fideicomisos, con intendentes que se creen emperadores y quintuplican los empleos públicos para luego crear impuestos escandalosos disfrazados de tasas para pagar esos sueldos, como vemos en Azul”.

“Tenemos que ser súper competitivos y para eso el Estado y los privados deben ser eficientes”, concluyó.