El Concejo Deliberante de 9 de Julio le solicito a la Intendente Gentile informe sobre una extracción de tierras por un particular en vías ferroviarias

El Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio llevo adelante este lunes una nueva sesión extraordinaria, en esta oportunidad a solicitud de los Bloques de Concejales, La Libertad Avanza, Unión por la Patria y desde UCR, con el fin de dar tratamiento en especial a una documentación de pedido de informe sobre extracción de tierras del ramal ferroviario G4-Patricios-Gral. Villegas., hecho que según denunciaron en el legislativo viene dándose desde la gestión del ex Intendente Mariano Barroso, y por el que no hay ningún tipo de convenio firmado entre el municipio y el particular que retira la tierra, argumento el Concejal Luis Moos, de LLA.

Además de la DOCUMENTACIÓN 031-2024, que trato este tema, también se aprobó las documentaciones: 323-2023: D.E – Proyecto de Ordenanza. Autódromo Municipal. Prórroga a la concesión de uso de Auto Moto Club Nuevejuliense. (Expte 181/23).

DOCUMENTACIÓN 023-2024: D.E – Proyecto de Ordenanza. Presidente del Honorable Concejo Deliberante- Sr. Julio Bordone, Municipalidad de 9 de Julio y Mercedes Hernández- Ratifica contrato de locación (Local Bloque concejales Juntos Pro). (Expte 001/24.

DOCUMENTACIÓN 034-2024: D.E- Proyecto de Ordenanza. Ratifica convenio con CEPRIL. (Expe 014/24.

Conceptos sobre el tratamiento de la Documentación 031-2024

Dicha documentación fue la primera en tratarse y fue el Concejal Moos quien argumento porque debía aprobarse el Pedido de Informe y lo que catalogo como un “secreto a voces, y duelo cuando parece que hay gente que desconoce una realidad de algunos hechos que vienen ocurriendo en el municipio y que se magnifican o que a veces se controlan”, esto sumado al silencio cómplice”, aseguro.

Al referirse sobre la extracción de tierras, opino que hay un montón de dinero que se ha perdido, tampoco planteo que alguien se lo ha robado, sí que algo sucedió en lo indebido, en lo incorrecto, y que todos los funcionarios públicos no desconocen, sostuvo y agrego que el funcionario público debe velar por los bienes del Estado, todo.

Según Moos el pasado 12 de enero, un vecino le planteo como camiones salían cargados de tierra de un predio ferroviario lindante a ruta nacional 5, y que el mismo corroboró. Ante ello dijo que dialogo con el Secretario de Obras Públicas, y este le manifestó que había sido autorizado por un ex funcionario municipal, y que no había documentación que lo habilite, pero es una contraprestación de limpieza de un canal, expuso Luis Moos, según palabras del funcionario de la gestión Gentile.

También el Concejal Ignacio Palacios, expuso sobre que estas acciones no deben de realizarse de esta manera.

A su turno, la Concejal Julia Crespo de UxP, sumo diciendo que por otro hecho de robo de tierras, del que se constato se llevaron cuatro camionadas, el Secretario de Obras Publicas, Juan Pablo Boufflet, había hecho la denuncia, y no en este caso, critico.

Por su parte, el concejal, Sebastián Malis, dijo que si se quiere construir con transparencia estas cosas no ayudan. En su caso se abstuvo de votar, ya que es asesor legal del particular que extrajo la tierra.

Finalmente, el Concejal Raúl Zapata, del Bloque PRO, en su exposición cuestiono la forma en que esto se lo llevo primero a lo mediático y no directamente al legislativo donde están las herramientas para tratarlo. Mucho más cuando se lo ha viralizado en redes sociales, o que en medios periodísticos se habló de robo, cuando el proyecto habla de un pedido de informe, argumento, el edil del PRO.

El pedido de informe tuvo la votación de 16 concejales y una abstención.