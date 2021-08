El Concejo Deliberante aprobara la adjudicación mas de un centenar de lotes del Ex Matadero y Dudignac

En la jornada de este jueves 12 a las 13hs. habra de desarrollarse una nueva sesión del Concejo Deliberante de 9 de Julio, y al igual como fuera la segunda reunion legislativa correspondiene a Julio, en esta oportunidad los ediles nuevejulienses se abocaran a tratar mas de un centenar de documentaciónes presentadas por el Intendente Mariano Barroso y que refieren a la Adjudicación de terrenos, principalmente los que son del loteo del ex matadero sobre continuacion de calle Compaire. Mietnras que tres terrenos pertenecen a la localidad de Dudignac.

ORDEN DEL DIA

DOCUMENTACIÓN 173-2021: DE. Proyecto de Ordenanza. Convenio de cooperación (RENFU SA).- (Se aprueba Ordenanza Comisión de E, M y S y L y R). Expte 127/21.——

DOCUMENTACIÓN 188-2021: DE. Proyecto de Ordenanza. Lote Plan Familia Propietaria Localidad de Dudignac Desadjudicación y Adjudicación . (Se aprueba Ordenanza Comisión de V y OP y L y R) Expte 137/21.-

DOCUMENTACIÓN 195-2021: DE. Proyecto de Ordenanza. Lote Plan Familia Propietaria Localidad de Dudignac Desadjudicación y Adjudicación . (Se aprueba Ordenanza Comisión de V y OP y L y R) Expte 142/21.-

DOCUMENTACIÓN 197-2021 : DE. Proyecto de Ordenanza. Lote Plan Familia Propietaria Localidad Dudignac Desadjudicación y Adjudicación. (Se aprueba Ordenanza Comisión de V y OP y L y R).- Expte 144/21.

DOCUMENTACIÓN 201-2021: DE. Proyecto de Ordenanza. Ratifica convenio (Guardería y aulas de capacitación Ex Hogar Obrero. Etapa 2. Cooperativa Tres Lagunas de viviendas consumo transporte obras y servicios públicos asistenciales y créditos). (Se aprueba Ordenanza por mayoria, Comisión de P y H y L y R).- Expte 145/21

DOCUMENTACION 212-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 154/2021)

DOCUMENTACION 213-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R). Expte. 155/21.

DOCUMENTACION 214-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 156/2021).-

DOCUMENTACION 215-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. .-Ex-Matadero-Adjudicación.- Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R (Expte 157/2021).-

DOCUMENTACION 216-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 158/2021).

DOCUMENTACION 217-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. .-Ex-Matadero-Adjudicación.- Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R (Expte 159/2021)

DOCUMENTACION 218-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 160/2021).

DOCUMENTACION 219-2021 : DE.- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P- Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R).- Expte 161/2021).–

DOCUMENTACION 220-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P- Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R). Expte 162/2021.–

DOCUMENTACION 221-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 163/2021)

DOCUMENTACION 222-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R) Expte 164/2021

DOCUMENTACION 223-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 165/2021).

DOCUMENTACION 224-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria, Comisión de V y OP y L y R). Expte 166/2021.-

DOCUMENTACION 225-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- ( Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R.- Expte 167/2021.-

DOCUMENTACION 226-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R).-Expte 168/2021———————–

DOCUMENTACION 227-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R (Expte 169/2021).—————–

DOCUMENTACION 228-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 170/2021).——————————–

DOCUMENTACION 231-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 173/2021).———————

DOCUMENTACION 233-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 175/2021).————————–

DOCUMENTACION 235-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 177/2021).————————

DOCUMENTACION 236-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 178/2021).——————-

DOCUMENTACION 237-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 179/2021).————————-

DOCUMENTACION 238-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 180/2021).——————–

DOCUMENTACION 239-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 181/2021).——————————–

DOCUMENTACION 240-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R (Expte 182/2021).—————————-

DOCUMENTACION 241-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 183/2021).—————

DOCUMENTACION 242-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 184/2021).—————

DOCUMENTACION 243-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 185/2021).—————–

DOCUMENTACION 244-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 186/2021).——————-

DOCUMENTACION 246-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 187/2021).———————

DOCUMENTACION 247-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R (Expte 188/2021).—————

DOCUMENTACION 248-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R (Expte 189/2021).———–

DOCUMENTACION 252-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R.- (Expte 190/2021).—————

DOCUMENTACION 253-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 191/2021).———-

DOCUMENTACION 254-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 192/2021).——————

DOCUMENTACION 255-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP y L y R). Expte 193/2021.————-

DOCUMENTACION 257-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 195/2021).—————–

DOCUMENTACION 258-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 196/2021).—————–

DOCUMENTACION 259-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 197/2021).——————

DOCUMENTACION 260-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 198/2021).———–

DOCUMENTACION 261-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 199/2021).—-

DOCUMENTACION 263-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 201/2021).——–

DOCUMENTACION 264-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoría Comisión de V y OP y L y R. (Expte 202/2021).

DOCUMENTACION 265-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 203/2021).–

DOCUMENTACION 266-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 204/2021).————-

DOCUMENTACION 267-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 205/2021).—-

DOCUMENTACION 269-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 207/2021).—————-

DOCUMENTACION 270-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 208/2021).————————

DOCUMENTACION 271-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 209/2021).—————-

DOCUMENTACION 273-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 211/2021).———–

DOCUMENTACION 274-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza.Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 212/2021).–

DOCUMENTACION 275-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 213/2021).——————

DOCUMENTACION 278-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Lote Programa Plan Familia Propietaria. Ex-Matadero-Adjudicación.- (Se aprueba Ordenanza por mayoria Comisión de V y OP y L y R. (Expte 216/2021).————–

DOCUMENTACION 285-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6305. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 222/2021.——–

DOCUMENTACION 286-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6304. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 223/2021.———

DOCUMENTACION 287-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6303. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 224/2021.—————

DOCUMENTACION 288-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6302. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 225/2021.———————-

DOCUMENTACION 289-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6301. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 226/2021.—————–

DOCUMENTACION 290-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6300. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 227/2021.————–

DOCUMENTACION 291-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6299. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 228/2021.————

DOCUMENTACION 292-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6298. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 229/2021.—————–

DOCUMENTACION 293-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6297. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 230/2021.————————–

DOCUMENTACION 294-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6296. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 231/2021.———————-

DOCUMENTACION 295-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6295. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 232/2021.———–

DOCUMENTACION 296-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6294. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 233/2021.————–

DOCUMENTACION 297-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6293. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 234/2021.—–

DOCUMENTACION 298-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6292. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 235/2021.————————

DOCUMENTACION 299-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6291. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 236/2021.—————-

DOCUMENTACION 300-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6290. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 237/2021.—————

DOCUMENTACION 301-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6289. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 238/2021.————

DOCUMENTACION 302-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6288. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 239/2021.————

DOCUMENTACION 303-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6314. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 240/2021.————-

DOCUMENTACION 304-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6306. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 241/2021.———————-

DOCUMENTACION 305-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6307. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 242/2021.–

DOCUMENTACION 306-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6308. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 243/2021.———————

DOCUMENTACION 307-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6309. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 244/2021.————————

DOCUMENTACION 308-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6310. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 245/2021.———————

DOCUMENTACION 309-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6311. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 246/2021.——————————–

DOCUMENTACION 310-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6312. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 247/2021.—

DOCUMENTACION 311-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6313. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 248/2021.————-

DOCUMENTACION 312-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6315. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 249/2021.————-

DOCUMENTACION 313-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6316. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 250/2021.—————-

DOCUMENTACION 314-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex. Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6317. ( Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 251/2021.————

DOCUMENTACION 315-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6318. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 252/2021.——————–

DOCUMENTACION 316-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. L.P.F.P. Ex – Matadero. Rectifica considerando y Art. 1 de Ordenanza 6319. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y O.P. y L Y R). Expte 253/2021.——————-

DOCUMENTACIÓN 318-2021 : DE. Proyecto de Ordenanza. Ratifica convenio especifico: Planta de Transferencia Plan Argentina HACE II. (Se aprueba Ordenanza por mayoria, Comisión de V y OP, P y H y L y R). Expte 254/21.————–

DOCUMENTACIÓN 319-2021: DE.- Proyecto de Ordenanza. Ratifica convenio especifico: Remodelación de Plaza Italia. Plan Argentina HACE II. (Se aprueba Ordenanza por mayoría, Comisión de V y OP, P y H, y L y R).- Expte. 255/21.——–

DOCUMENTACIÓN 320-2021: DE. Proyecto de Ordenanza.- Ratifica convenio especifico: Remodelación de Plaza España Plan Argentina HACE II.- (Se aprueba Ordenanza, Comisión de V y OP; P y H y L y R por mayoria). Expte 256/21.———————————-

DOCUMENTACIÓN 321-2021 : DE. Proyecto de Ordenanza.- Ratifica convenio marco Plan Argentina HACE II.- (Se aprueba Ordenanza Comisión de de V y O.P. y L Y R por mayoría ). Expte 258/2021.————————————————————————————

DOCUMENTACION 322-2021 : D.E- Proyecto de Ordenanza. Donación de excedente de terreno lindero (Malizia Hugo). (Se aprueba Ordenanza, Comisión de de V y O.P. y L Y R). Expte 258/2021.—

DOCUMENTACION 325-2021 : D.E. Proyecto de Ordenanza. Autorización para escriturar con gravamen hipotecario. L.P.F.P. Bianchi – Gonzalez. (Se aprueba Ordenanza, Comisión de de V y O.P. y L Y R). Expte 260/2021.–

ASUNTOS ENTRADOS SESION DE FECHA 12-08-2021

DOCUMENTACION 327-2021: DE.- Proyecto de Ordenanza.- Modifica artículo 2o de ordenanza n.o 6418/2021: LPFP Autoriza a escriturar con gravamen hipotecario.- (Expte.61/21).———————-

DOCUMENTACIÓN 328-2021: D.E.- Proyecto de Ordenanza.- Modifica artículo 2o de ordenanza n.o 6417/2021: LPFP. Autoriza a escriturar con gravamen hipotecario.- (Expte. 262/2021).——-

Ordenanza n.o 6416/2021.- LPFP. Autoriza a escriturar con gravamen hipotecario.- (Expte. 263/21).–

DOCUMENTACIÓN 330-2021: D.E.- Proyecto de Ordenanza.- Autorizando al DE a aceptar única oferta. Licitación Pública n.o 9.- (Expte. 264/21).–

DOCUMENTACION 331-2021: D.E – Proyecto de Ordenanza. T.R.S.U. Condonación de deuda: Pironio Raúl. (Expte n.o 265/21).–

DOCUMENTACION 332-2021 D.E- Proyecto de Ordenanza. T.R.S.U. Condonación de deuda: Otero Estelita. (Expte n.o 266/21).–

DOCUMENTACION 333-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. Autorización para escriturar. L.P.F.P- Gallo. (Expte 267/2021).——-

DOCUMENTACION 335-2021: D.E- Proyecto de Ordenanza. Modifica Art. 2 de Ordenanza N.o 6424/2021: L.P.F.P- Autoriza a escriturar con Gravamen Hipotecario. (Expte 268/2021).