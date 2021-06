El Comité UCR 9 de Julio se alista y moviliza para las elecciones legislativas 2021

En el Comité UCR 9 de Julio respiran otro aire tras mantener el pasado martes 15 una reunión donde el foco fueron las próximas elecciones legislativas, y donde participaron de la reunión las lineas Evolución, Protagonismo Radical, Apertura Radial, Simplemente Radicales y Adelante Buenos Aires, esta ultima linea es la que a nivel provincia gano las elecciones internas.

En una comunicación que hicieron circular desde la calle Tucuman, hacen referencia que «se llevó a cabo la primera reunión con miras a las próximas elecciones legislativas de este 2021; como hace mucho tiempo no se veía a todos los sectores de este gran partido reunidos y exponiendo cada uno sus formas de cara a lo que viene.

Esto es el claro ejemplo de lo que se manifestó en las elecciones internas llevadas a cabo en el no hace mucho tiempo, donde cabe recordar que se presentaron dos listas, una encabezada por el Dr. Ignacio Abel Palacios y otra por el ex concejal Javier Fernández que mas allá de esta división ambos coincidían en tratar de unir y fortalecer a la UCR.

Luego de llevar adelante un acto eleccionario convocando y movilizando al afiliado como hace mucho tiempo no se hacía, en nuestra ciudad y en la provincia, se eligieron a las autoridades encargadas de conducir al partido, siendo elegido por mayoría sus representantes, donde claro este no era el tema central, lo que se buscó y se logro es poner de pie a nuestro partido, hoy conducido por el Dr. Palacios.

Esto quedo atrás y con la reunión a través del formato zoom, que se realizó el mencionado martes, participando todos los sectores internos de nuestro partido, mostramos un partido vivo, fuerte, con ideas claras y con muchas ganas de volver a ser lo que alguna vez fuimos.

Desde nuestro comité le damos las gracias a todos por participar y de demostrar que el monstruo no está dormido sino con muchas ganas de dar pelea.