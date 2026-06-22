El Club Atlético 9 de Julio enfrentó a Racing de Chivilcoy

Se disputó el sábado pasado la 12ª y última fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, visitando los equipos del Club Atlético 9 de Julio a Racing, de aquella ciudad, uno de los grandes del país, porque participa en la Liga Nacional desde hace un año, de modo que en este medio se están presentando los mejores equipos argentinos, con todo lo que significa para los jugadores locales y para la comunidad basquetbolística.

Allí jugaron los equipos de nuestra ciudad, en Mini como categoría promocional; en Infantiles con una magnífica actuación nuevejuliense, sobre todo, en los dos primeros cuartos, en los que se impuso 15 a 10 y 13 a 7; los cambios modificaron el curso del juego, porque en el tercero se impuso el local 12 a 5 pero Atlético volvió a ejercer el dominio y fue muy superior a los chivilcoyanos y al ganar 18 a 3 obtuvo una victoria final por 51 a 32.

El equipo formó con B.Pelatti; A.Tettenborn; M.Urriza 9; L.Sarlingo 2; L.Marcocci; A. De La Cal 2; M.Lezcano 6; F.Silva 3; L.Riopedre 17; F.Meoli 10; G.Manzione 2; y S.Sosa. DT Andrés Pastori.

Y luego jugaron los Cadetes, un partido muy parejo con un final emotivo, que tuvo que definirse en un período suplementario: en los dos primeros cuartos el local se imponía 30 a 28 y en los dos siguientes, Atlético estaba al frente 50 a 47 y faltando segundos para terminar el local convirtió un triple igualando el tanteador, de modo que fueron al suplemento, donde faltando 3 minutos de nuevo se puso al frente, 57 a 53 y fueron tanto a tanto hasta que el local, con mayor experiencia, logró la victoria por 61 a 59.