El Club Atlético 9 de Julio desea éxitos a sus deportistas que compiten en Juegos Bonaerenses en Mar del Plata

Desde el Club Atlético 9 de Julio informaron que con motivo de las finales de Juegos Bonaerenses, son varios los deportistas de la institución que son parte de la delegación nuevejuliense que partió esta madrugada hacia la ciudad de Mar del Plata.

Y en la etapa regional, en golf fue ganadora Carola Stickar, en categoría Albatros en las finales disputadas en Lincoln, y se suma Manuel Lopez, ya que quien había ganado su categoría no se presenta; en hockey femenino, en Chacabuco clasificó en Sub 14; en hockey masculino clasificaron en Sub 14 y en Sub 16; y en basquet 3 x 3, clasificó ganando en Junín. En beach vóley perdió en la final con Junín.

En hockey femenino, Sub 14: Julieta Manzoni, Isabella D’Elía, Mora Sasso, Belén Gavaldá, Sara Silvera, Nina Villa, Renata Lugones, Camila Simonelli, Violeta Torcasso, Helena Di Florio, Francisca Zúñiga Pírez, Maite Portal, Leonella Domínguez, Lucía Más, Lucía Maidana, Inés Ibarra. D.T. Pupi Rossi.

En Hockey masculino Sub 14: Jerónimo Castelli, Esteban Cali, Tiago Rossi, Valentino Calabró, Francesco Milocco, Franco Tarantino, Gaspar Nowak, Valentino Sabbatini, Joaquín Lisazo, Paulino Grecco, Jano Petracaro, Valentino Andreu, Vito Pinciroli, Bautista Leunda, D.T. Romina Del Río.

En Hockey masculino Sub 16: Juan Francisco Alzúa, Joaquín Menón, Genaro Merlo, Atila Gaviña Mulcahy, Fermín Torcasso, Pedro Givetti, Joaquín Leal Galvani, Juan Sebastián Gavaldá, Lautaro Gabriel Araujo, Juan Francisco Vanina y Sebastián Delgado. D.T. Emiliano Menón. Asistentes técnicos de los 3: Antonella Brance y Valentín Alvarez.

En patinaje artístico, categoría 3ª B, Sub 14, Alfonsina Legone y en 2ª B, Sub 16, Emilia Marsiglieni. DT Daniela Tolosa

En golf, categoría Albatros, Carola Stickar, Manuel Lopez y Delegado German Lopez

Y en basquetbol 3 x 3; Catalina García, Lola Meoli y Angelina Puntieri. DT Gonzalo Ledesma

