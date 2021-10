El Cestoball de 9 de Julio también logro su pase a la final en Mar del Plata

Se desarrolló este miércoles en el Estadio “Ernesto Bancora” del Club Atlético 9 de Julio la instancia de semifinal del Cestoball, del que también jugo 9 de Julio y donde logro el pase a final con dos categorías.

Conforme detallo el profesor Pablo Lezcano, compitieron San Andrés de Giles, 9 de Julio, Tres Lomas y Pergamino; en ese marco en la categoría Sub 14 perdio en tiempo suplementario ante San Andrés de Giles.

Mientras que en Sub 17 gano ante Tres Lomas y a Pergamino, pasando a la final de Mar de Plata, lo mismo sucedió con la categoría 3 vs 3 Sub 18.

Los entrenadores son Gabriela Rodriguez, Alejandra Gallo y Pablo Lezcano y los equipos están integrados de la siguiente manera:

Sub 14

Emilia Balanho, Catalina Garcia, Felicitas Gavalda, Miranda Ippoliti, Dyana Logioco, Clara Lezcano, Carmela Mato, Sofia Navarro, Priscila Rongvaux, Mercedes Yaconis y Alma Zega

Sub 17

Guillermina Martinez, Vanina Martinez, Rocio Lezcano, Candela Barbutti, Pilar Callegaro. Emilia Ferrere, Trinidad Cheverry, Paula Pastor y Martina Caiser

Sub 18 3vs3.

Malena Bedatou. Lucila Blasquez. Adelina del Río. Martina Masi Elizalde