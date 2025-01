El carnicero que dolarizó sus precios en 2023 celebra la legalización: «Nos enseñaron a ahorrar en esa moneda»

El 17 de enero de 2025 marca un cambio en Argentina: los precios de bienes y servicios pueden mostrarse oficialmente en dólares. La medida, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue celebrada por comerciantes como Marcelo Capobianco, el carnicero de Vicente López que en agosto de 2023 dolarizó su mostrador para denunciar la crisis económica y visibilizar los desafíos de los pequeños negocios.

Una protesta que se volvió viral

En el contexto de una crisis inflacionaria que llevó al dólar a dispararse de $360 a $800, Capobianco decidió cambiar su pizarra de precios. Promocionó el asado a «5 dólares» y una picada especial a «3 dólares», acompañando el cartel con la frase: «¡Y viva la Libertad!», en referencia al actual presidente Javier Milei.

«Fue un acto irónico, pero necesario. Quería mostrar cómo todos los precios dependían del dólar. Aunque algunos clientes lo tomaron con humor, otros me criticaron diciendo que si me gustaban tanto los dólares, me fuera a Estados Unidos», recordó el carnicero en diálogo con Agencia Noticias Argentinas.

«Hoy celebramos un cambio necesario»

Capobianco expresó su entusiasmo ante la posibilidad de operar en dólares, algo que considera fundamental para estabilizar la economía: «Desde muy temprana edad nos enseñaron que debíamos ahorrar en dólares. Es una moneda fuerte que siempre nos dio seguridad. Hoy, al poder usarla oficialmente, siento que estamos dando un paso importante.»

Aunque destacó la medida, aclaró que los comercios todavía enfrentan desafíos. «Por ahora no podemos cobrar en dólares con tarjetas o aplicaciones, algo que recién será posible en abril. Pero desde mañana empezaremos a manejar precios en dólares, tomando como referencia el dólar blue», explicó.

Un año difícil para los comerciantes

El carnicero también reflexionó sobre las dificultades del último año, recordando las palabras del presidente Milei en su asunción, cuando anticipó tiempos complicados. «Muchos comerciantes pensábamos que íbamos a cerrar, pero en los últimos meses las ventas comenzaron a mejorar. Veo muy favorable lo que se hizo en materia económica», aseguró.

Capobianco subrayó que su viral campaña de 2023 no solo buscó ironizar sobre la crisis, sino también generar un mensaje de cambio. «No soy afiliado a La Libertad Avanza, pero comparto algunas ideas. Quise mostrar que el país necesitaba una nueva dirección, porque con los mismos de siempre nada iba a cambiar.»

Nuevos precios y expectativas

El carnicero anticipó que reanudará la práctica de mostrar precios en dólares en su mostrador. «Vamos a tener precios en pesos y dólares de forma visible, para adaptarnos a esta nueva etapa. Esto nos permitirá crecer y seguir ofreciendo productos accesibles.»

Con más de tres décadas en el negocio, Marcelo Capobianco es un reflejo de cómo los pequeños comerciantes se adaptan a los cambios del país, buscando oportunidades incluso en los momentos más difíciles.