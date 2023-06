El bloque de Concejales Juntos UCR repudia los actos de vandalismo registrados en Jujuy.

En conjunto con el comunicado del comité radical, los concejales de la UCR se suman al repudio a los hechos ocurridos en San Salvador de Jujuy. Lo hacen mediante un proyecto de resolución presentado en el Concejo Deliberante.

Lo ocurrido en la provincia de Jujuy no es más que una horrorosa muestra de violencia política, considera el proyecto, dónde también se aclara que la reforma constitucional fue aprobada en la legislatura provincial por todos los partidos políticos representados.

Más adelante el proyecto afirma que, es imposible que cualquier persona, en su sano juicio, esté en contra de los importantes puntos de una reforma constitucional que tiende a mejorar la convivencia, limitar el poder que no permite renovar los estratos políticos, infiere en la libre circulación sin cercenar el derecho a huelga, entre otros.

Cómo representantes electos por el voto popular, no podemos permitir que se instale la violencia política y las prácticas antidemocráticas.

Hace 40 años que los argentinos decidimos vivir en democracia y estás expresiones no son más que la muestra de grupos minoritarios que no son acompañados en las urnas y solo logran angustiar y amedrentar al

pueblo." expresaron desde Juntos UCR.