El Basquet Femenio de Atlético 9 de Julio comenzó con su competencia oficial

La Asociación Juninense de Basquetbol dio inicio a la competencia oficial y en ese marco comenzó a rodar el Torneo Femenino de Básquet, del que participa el Club Atlético 9 de Julio junto a equipos de Junín, Argentino (Chivilcoy), Porteño y Social (Chacabuco), M. Moreno (Bragado) y El Linqueño, por la Zona Sur, mientras que por la Zona Norte lo hacen Argentino, Los Indios y San Martín (Junín), Gimnasia y Sports (Pergamino) y Sportivo (Rojas).

En la primera fecha, Atlético jugó en Chacabuco ante el local, Porteño, donde en esta temporada, Atlético 9 de Julio va con las cuatro categorías: en primer término, en Minibasquet el equipo fue muy superior al local, pero en esta división no se computan los goles; también resultó superior Atlético en U13, pero tuvo inconvenientes reglamentarios con los cambios y un partido que ganaba con comodidad lo perdió 50 a 48.

En U15, cuenta con un importante plantel, sacando pronta ventaja para terminar el primer cuarto ganando por 14 a 7 y con distintas alternativas, se mantuvo al frente en los demás, para terminar con la victoria por 48 a 31; y en U18, al equipo le falta experiencia para la categoría mayor, pero no obstante no existieron mayores diferencias y las jugadoras se fueron afianzando para ganar los dos últimos cuartos aunque no les alcanzó, perdiendo por 35 a 28. Dirige las categorías Gonzalo Ledesma.